Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Önder Özen'den Beşiktaş Teknik Direktörlüğüne Bielsa önerisi!

Önder Özen'den Beşiktaş Teknik Direktörlüğüne Bielsa önerisi!

Önder Özen’in Başkan Serdal Adalı’ya ‘El Loco’ (Deli) lakaplı Marcelo Bielsa’yı önerdiği ileri sürüldü. 70 yaşındaki teknik adam, Özen’in Beşiktaş’ta görev yaptığı ilk dönemde de gündeme gelmiş, ancak Ahmet Nur Çebi ile yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle rota Bilic’e çevrilmişti

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 00:57
Önder Özen'den Beşiktaş Teknik Direktörlüğüne Bielsa önerisi!

Sergen Yalçın'la yollar ayrıldıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Razvan Lucescu ve Filipe Luis'ten olumsuz yanıt alan, Carlos Vicens'te ise 15 milyon euro'luk çıkış maddesine takılan Beşiktaş'ta futbol direktörü Önder Özen'den bomba öneri geldi. Başkan Serdal Adalı ile istişare halinde olan Özen'in başkana parayı değil her zaman yeni meydan okumaları seçen Marcelo Bielsa'yı teklif ettiği öne sürüldü.

KARTAL'IN KAPISINDAN DÖNDÜ

Arjantinli ünlü çalıştırıcı hem Beşiktaş hem de Önder Özen için yabancı değil. 56 yaşındaki futbol adamının Beşiktaş'ta görev yaptığı ilk dönemde Bielsa, Beşiktaş'ın kapısından dönmüştü. O dönem Bilbao'dan ayrılan Arjantinli hocayla her konuda anlaşma noktasına gelindi, ancak dönemin yöneticisi Ahmet Nur Çebi ile yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle rota Slaven Bilic'e çevrildi. Başkan Adalı'nın sürpriz öneri sonrası vereceği karar merak konusu haline geldi.

URUGUAY'DAN AYRILACAK

70 yaşındaki dünyaca ünlü teknik direktör, 2023 yılından bu yana Uruguay Milli Takımı'nı çalıştırıyor. Arjantinli hoca Uruguay'daki görevinden 2026 Dünya Kupası'nın ardından ayrılacak. Bu süreçte sabırlı olunması gerektiğini düşünen Önder Özen, siyah-beyazlı yönetime Marcelo Bielsa'yı beklemeyi ve dev organizasyonun ardından harekete geçmeyi önerdi.

DİKİNE VE AGRESİF FUTBOL

'EL LOCO' lakaplı Marcelo Bielsa, rakibi sürekli baskı altında tutan, çok tempolu ve direkt sonuca gitmeye yönelik aynı zamanda risk barındıran bir oyun felsefesini tercih ediyor. Arjantinli teknik adam, top kaybedildiği anda oyuncularından agresif pres uygulamalarını istiyor. Takımlarını 4-3-3, 4-2-3-1, 4-1-4-1 dizilişleri ile sahaya yayan 70 yaşındaki çalıştırıcı, talebelerinden boş alan yaratmak için devamlı yer değiştirmelerini talep ediyor.

DÖRT BÜYÜK LİGDE DE ÇALIŞTI

Arjantinli çalıştırıcının elit liglerde tecrübesi bulunuyor. Tecrübeli teknik adam, La Liga'da Espanyol, Athletic Bilbao; Ligue 1'de Marsilya, Lille; Serie A'da Lazio ve Premier Lig'de Leeds United'da görev yaptı. Milli takımlar bazında Şili ve Uruguay'ı çalıştıran Marcelo Bielsa, Newell's Old Boys'u 3, Velez Sarsfield'ı 1 kez Arjantin Ligi şampiyonu yaptı. Kurt hoca, Leeds United'ı 2019- 2020 sezonunda Championship'ten Premier Lig'e yükseltti.

