Beşiktaş'tan Nicolas Jackson hamlesi! İşte transfer formülü

İngiliz basınından TransferFeed'in haberine göre; siyah-beyazlı ekip, bonservisi Chelsea'de bulunan Nicolas Jackson'u transfer etmek istiyor.

Sabah'ın derlediği habere göre, sezonu Bayern Münih'te geçiren ancak beklentilerin gerisinde kalan yıldız forvet için kiralama teklifi yapılacağı aktarıldı. Chelsea ile sözleşmesi 2033 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki forvetin, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun geleceğiyle ilgili vereceği kararı beklediği öne sürüldü. 2025/26 sezonunda toplamda 34 maça çıkan ve 1320 dakika sahada kalan Nicolas Jackson, 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.