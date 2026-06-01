CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Lucas Stassin hamlesi! Önder Özen transferde devrede

Beşiktaş'tan Lucas Stassin hamlesi! Önder Özen transferde devrede

Futbol direktörü Önder Özen, Belçikalı golcü Lucas Stassin için ilk hamlesini yaptı. Özen Fransa 2’nci Ligi temsilcisi Saint Etienne forması giyen 21 yaşındaki forvet için eski dostu Hasan Çetinkaya’dan detaylı bilgi aldı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 06:50
Beşiktaş'tan Lucas Stassin hamlesi! Önder Özen transferde devrede

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen bir yandan teknik direktör arayışlarını sürdürürken, diğer taraftan eksik olan bölgelere takviye yapmak için yoğun mesai harcıyor. 56 yaşındaki futbol adamı, gelecek vaat eden ve potansiyeli yüksek olan Belçikalı golcü Lucas Stassin'i transfer listesine ekledi. Özen, Saint Etienne'de forma giyen 21 yaşındaki futbolcunun KVC Westerlo dönemindeki gelişimini en yakından bilen Westerlo'nun İkinci Başkanı Hasan Çetinkaya'ya telefon açtı.

DÜĞMEYE BASTI

Genç oyuncunun karakteri ve saha içi disiplini hakkında detaylı rapor isteyen Özen'e, Çetinkaya'dan yeşil ışık geldi. Hasan Çetinkaya'nın onayının ardından Önder Özen, scout ekibinden gelen olumlu raporları da birleştirerek yönetimden bütçe talep etti ve transfer için düğmeye bastı. Siyah-beyazlı kurmayların, Lucas Stassin için satın alma opsiyonlu kiralama ve sonraki satıştan pay içeren bonservis paketiyle Saint Etienne kulübünün kapısını çalacağı aktarıldı.

11 KEZ AĞLARI SALLADI

21 yaşındaki Belçikalı golcü, Ligue 2'de (Fransa 2'nci Ligi) son derece başarılı bir sezon geçirirken, attığı gollerle otoritelerden tam not aldı. Ligue 2'de geçen sezon 31 karşılaşmada süre alan Lucas Stassin, 11 kez ağları havalandırdı. 8 de gol pası veren genç forvet, toplamda 19 gole doğrudan etki etti.

PROJEYE SICAK BAKIYOR

Stassin'in forma giydiği Saint-Etienne, playout finalinde Nice'e 4-1 yenilerek Ligue 1'e çıkma şansını kaybetti. Ligue 1 hayalleri suya düşen ve ciddi bir ekonomik dar boğaza girmesi beklenen Fransız kulübü, 2024 yazında 10 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı genç yıldızı elinde tutmakta zorlanacak. Alt ligde oynamak istemeyen Stassin'in Beşiktaş projesine ve Avrupa kupaları hedefine sıcak baktığı belirtiliyor.

İşte Hakan Safi'nin anlaşma sağladığı teknik direktör!
F.Bahçe'nin Leao teklifi belli oldu!
DİĞER
Simge Sağın sevgilisini yere göğe sığdıramadı! "Aradığım ruh eşi bulundu"
Gözler Başkan Erdoğan'da: Bayram tatili sonrası Kabine toplanıyor! NATO Zirvesi'nden Orta Doğu'ya masada neler var?
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İtalyan devinden Singo'ya teklif hazırlığı!
Asensio'ya La Liga'dan üçlü kıskaç!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen'den o transfer sözlerine yanıt! Osimhen'den o transfer sözlerine yanıt! 00:28
Bensebaini'ye G.Saray çağrısı! Bensebaini'ye G.Saray çağrısı! 00:28
İşte Hakan Safi'nin anlaşma sağladığı teknik direktör! İşte Hakan Safi'nin anlaşma sağladığı teknik direktör! 00:28
Barış Alper'den F.Bahçe açıklaması! Barış Alper'den F.Bahçe açıklaması! 00:28
Yıldırım'dan Alex açıklaması! Yıldırım'dan Alex açıklaması! 00:28
Cagliari'den flaş Semih Kılıçsoy açıklaması! Cagliari'den flaş Semih Kılıçsoy açıklaması! 00:28
Daha Eski
G.Saray'ın gündemindeydi! Transfer kararı... G.Saray'ın gündemindeydi! Transfer kararı... 00:28
Safi'den transfer sözleri: Bizzat görüştüm Safi'den transfer sözleri: Bizzat görüştüm 00:28
G.Saray'dan Osimhen depremi: Transfer... G.Saray'dan Osimhen depremi: Transfer... 00:28
F.Bahçe'de Mateta zirvesi! F.Bahçe'de Mateta zirvesi! 00:28
Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması! Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması! 00:28
G.Saray'da o mevkiye dokunulmayacak! G.Saray'da o mevkiye dokunulmayacak! 00:28