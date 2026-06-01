Beşiktaş'tan İtalya'ya çıkarma! 2 hoca adayı birden
Yeni sezonun teknik direktörünü belirlemek isteyen Beşiktaş'ta rota İtalya'ya çevrildi. Siyah-beyazlıların, Bologna'dan ayrılan Vincenzo Italiano ile temas kurduğu, Raffaele Palladino'nun ise alternatif adaylar arasında yer aldığı öne sürüldü.
Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 06:50
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi hoca arayışları tüm hızıyla sürerken, gündeme Bologna'dan ayrılan Vincenzo Italiano geldi. Takvim'in haberine göre Önder Özen'in İtalya'da 48 yaşındaki teknik adamla bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Napoli'nin de hoca adayları arasında yer alan Italiano için bu hafta önemli gelişmeler yaşanabileceği gelen bilgiler arasında. Raffaele Palladino'nun da listede olduğu öne sürüldü. 42 yaşındaki Palladino'nun durumunun yakından takip edildiği ortaya çıktı.