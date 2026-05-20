Beşiktaş'ta flaş gelişme! Dino Toppmöller...

Sezonu büyük hüsranla noktalayan siyah-beyazlılarda önceki gün yapılan kritik zirvenin ardından Sergen Yalçın dönemi resmen sona erdi. Ayrılığın kendisi açısından sürpriz olduğunu ifade eden Başkan Serdal Adalı, Şenol Güneş'le çalışmayı düşünmediğini net bir dille açıkladıktan sonra teknik direktör arayışlarına hız verdi. Birçok adayla dirsek temasına hemen başlayan siyah-beyazlılarda gündeme gelen en güçlü isim Alman teknik adam Dino Toppmöller oldu.

KARTAL'A SICAK BAKIYOR

Beşiktaş'ta futbol aklının başındaki Eduard Graf'ın sunduğu listenin ilk sırasında yer alan 45 yaşındaki çalıştırıcı, Başkan Serdal Adalı'dan da tam not aldı. Etik değerler gereği resmi teklif henüz yapılmasa da Eduard Graf'ın yürüttüğü gizli operasyonda Dino Toppmöller'in Beşiktaş'ın projesine sıcak baktığı ve "Gelmeye hazırım" dediği öğrenildi. Son olarak Eintracht Frankfurt'ta görev yapan Alman teknik adam, 18 Ocak 2026 tarihinden bu yana herhangi bir takım çalıştırmıyor.

RAKİBE GÖRE SİSTEM

Alman teknik adamın futbol anlayışı, rakibe göre sistem değiştirebilen, merkez orta sahayı güçlü tutan ve kanatları aktif kullanan modern bir yapıya dayanıyor. Çalıştırdığı takımlar rakipten topu kazandıktan sonra rakip yarı alana hızlı geçişlerle gol arıyor. Genel olarak 4-2-3-1 dizilişini tercih ediyor. 45 yaşındaki hoca hücum üretkenliğini bireysel yeteneklere bırakması nedeniyle eleştirilere hedef oluyor.

KARİYERİ KUPA DOLU

F91 Dudelange'yi 3 kez şampiyon yapan Toppmöller, 2 Lüksemburg Lig Kupası ve 2 de Lüksemburg Kupası'nı kaldırdı. Alman hoca, yardımcı antrenörlük görevini yaptığı Bayern Münih'te de 2 Bundesliga ve 2 Almanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA HAYRAN

Dino Toppmöller, 3 Ekim 2024'te UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Beşiktaş maçında Eintracht Frankfurt'un başındaydı. Karşılaşma 3-1 Alman ekibinin üstünlüğüyle sonuçlanırken, Tüpraş Stadı'nda siyah-beyazlı tribünlerin oluşturduğu müthiş ambiyans, Alman teknik adamı büyülemişti. Tecrübeli hoca yaptığı açıklamada "Stadyum aslında çok gürültülüydü. Hatta devre arasında biraz kulak ağrım bile vardı. Belki de bir doktora görünmem gerek" ifadelerini kullanmıştı.

OYUNCU GELİŞTİREN BİR HOCA

2023 yazında Eintracht Frankfurt'un başına geçen Dino Toppmöller, ilk sezonunda Bundesliga'da 6'ncı sırayı alarak takımını UEFA Avrupa Ligi'ne taşıdı. 2024-25 sezonunda kırmızı-siyahlı takımı çeyrek finale kadar yükseltti. Frankfurt'un yeniden Avrupa kupalarına düzenli katılan bir takım haline gelmesinde başrolü oynayan tecrübeli çalıştırıcı, özellikle Hugo Ekitike (Liverpool'da oynuyor) ve Omar Marmoush (Manchester City'de forma giyiyor) gibi oyuncuların gelişiminde etkili oldu.