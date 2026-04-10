CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta Salih Uçan: Takım yazın daha da güçlenecek!

Beşiktaş'ta Salih Uçan: Takım yazın daha da güçlenecek!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Siyah beyazlılarda Salih Uçan mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 22:29
Beşiktaş'ta Salih Uçan: Takım yazın daha da güçlenecek!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Siyah beyazlılarda Salih Uçan mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLERİ

"TAKIM YAZIN DAHA DA GÜÇLENECEK"

Salih Uçan: "Bütün planlarımız sahaya yansıdı gibi. Maçtan önce de konuştuk, kazanırken de kaybederken de mücadeleye devam. İçerideki güzel havayı sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Maçın başından sonuna kadar ağırlığımızı koyduğumuz ve galibiyeti aldığımız bir maç oldu. Ben takımın güçlendiğini (Ara transfer dönemi) düşünüyorum, kendi düşüncem böyle. Bu böyle de devam edecek. Çok ciddi çalışan ve araştıran bir grup var. Bu takım güçlendi ve yazın da güçlenmeye devam edecek."

"BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜ AÇIK"

"Saha sonuçları geçerli oluyor hep ama saha sonuçları da gelecek. Kırılma maçlarında talihsiz, şanssız şeyler oldu. Bu şanssızlığı kırmak lazım. Talihsizliğin artık Beşiktaş'ın üzerinden gitmesi lazım. Bazen şanssızlık oluyor, bazen de başkalarının getirdiği şeyler oluyor. Hem biz hem de başkaları bu durumlara dikkat ederse Beşiktaş'ın önü açık diye düşünüyorum." dedi.

