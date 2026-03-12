Alanya ters geliyor

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleştiği Alanyaspor, siyah-beyazlı takıma ters geliyor. Kartal, Akdeniz ekibi karşısında son galibiyetini 2022-23 sezonunun ikinci yarısında 3-0'lık skorla aldı. Bu sezon Alanyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Konuk ekibin gollerini Güven, Kartal'ın sayılarını ise Orkun ve Oh kaydetmişti.
