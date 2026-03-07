Zeminde sorun yok

Beşiktaş'ın kupada Rize maçında zemin bozukluğu dikkat çekti. 2. Başkan Hakan Daltaban, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Zemin altında sorun yok. Üstteki kum atılımı nedeniyle o tarz görüntüler oluştu. Zemini hem UEFA hem de TFF yetkilileri inceliyor. Bir sorun yok" dedi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 06:50
