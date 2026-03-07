Kartal’ın kozu duran toplar

Beşiktaş, Süper Lig'de attığı 45 golün 13'ünü duran toplardan buldu. Siyah-beyazlıların kornerlerden ise 8 golü bulunuyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbi öncesinde de duran toplar konusunda takıma ekstra çalışmalar yaptırdı. Kara Kartal, derbide de duran top etkinliğini kullanmak ve ezeli rakibi Galatasaray'ı mağlup etmek istiyor.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 06:50
Beşiktaş, Süper Lig'de attığı 45 golün 13'ünü duran toplardan buldu. Siyah-beyazlıların kornerlerden ise 8 golü bulunuyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbi öncesinde de duran toplar konusunda takıma ekstra çalışmalar yaptırdı. Kara Kartal, derbide de duran top etkinliğini kullanmak ve ezeli rakibi Galatasaray'ı mağlup etmek istiyor.