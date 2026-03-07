CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş İlk 11’de tek değişiklik

İlk 11’de tek değişiklik

Beşiktaş, derbiye güçlü bir kadroyla çıkmaya hazırlanıyor. Ligde Göztepe karşısında 4-0 kazanılan kadrodan, sadece sakatlığı bulunan Emirhan Topçu'nun yerine Uduokhai görev yapacak. Kaleyi Ersin Destanoğlu koruyacak. Savunma hattının ise Murillo, Agbadou, Uduokhai ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşacağı ifade edildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın orta sahada Ndidi ve Asllani, hücum hattında ise Cerny, Orkun Kökçü ve Olaitan'a forma vereceği belirtildi. Forvette ise Hyeongyu Oh görev yapacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 06:50
İlk 11’de tek değişiklik
Beşiktaş, derbiye güçlü bir kadroyla çıkmaya hazırlanıyor. Ligde Göztepe karşısında 4-0 kazanılan kadrodan, sadece sakatlığı bulunan Emirhan Topçu'nun yerine Uduokhai görev yapacak. Kaleyi Ersin Destanoğlu koruyacak. Savunma hattının ise Murillo, Agbadou, Uduokhai ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşacağı ifade edildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın orta sahada Ndidi ve Asllani, hücum hattında ise Cerny, Orkun Kökçü ve Olaitan'a forma vereceği belirtildi. Forvette ise Hyeongyu Oh görev yapacak.
Buruk Beşiktaş'ı 3 isimle yıkmayı planlıyor!
Dolmabahçe'de dev düello! İşte derbinin 11'leri
DİĞER
Esra Dermancıoğlu sevgilisiyle Nişantaşı turunda! Motosiklet üzerinde neşeli halleri dikkat çekti
Başkan Erdoğan’dan "Acil durumlar ve savunma" imzası: 16 bakanlığa aynı anda atama yapıldı
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sergen Yalçın derbi planını belirledi!
F.Bahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid 3 puanı 90+4'te kazandı R. Madrid 3 puanı 90+4'te kazandı 01:09
Bayern Münih 3 puanı 4 golle aldı! Bayern Münih 3 puanı 4 golle aldı! 01:09
PSG'ye evinde Monaco şoku! PSG'ye evinde Monaco şoku! 01:09
Napoli evinde Torino'ya şans tanımadı! Napoli evinde Torino'ya şans tanımadı! 01:09
R. Madrid 3 puanı 90+4'te kazandı R. Madrid 3 puanı 90+4'te kazandı 01:08
Bayern Münih 3 puanı 4 golle aldı! Bayern Münih 3 puanı 4 golle aldı! 01:05
Daha Eski
PSG'ye evinde Monaco şoku! PSG'ye evinde Monaco şoku! 00:57
Napoli evinde Torino'ya şans tanımadı! Napoli evinde Torino'ya şans tanımadı! 00:45
Sadettin Saran'dan Tedesco açıklaması! Sadettin Saran'dan Tedesco açıklaması! 23:45
G.Saray'dan Beşiktaş'a flaş yanıt! G.Saray'dan Beşiktaş'a flaş yanıt! 23:45
F.Bahçe ve Mourinho transferde karşı karşıya! F.Bahçe ve Mourinho transferde karşı karşıya! 23:45
F.Bahçe'de flaş Tedesco gelişmesi! Samsunspor maçında... F.Bahçe'de flaş Tedesco gelişmesi! Samsunspor maçında... 23:45