İlk 11’de tek değişiklik

Beşiktaş, derbiye güçlü bir kadroyla çıkmaya hazırlanıyor. Ligde Göztepe karşısında 4-0 kazanılan kadrodan, sadece sakatlığı bulunan Emirhan Topçu'nun yerine Uduokhai görev yapacak. Kaleyi Ersin Destanoğlu koruyacak. Savunma hattının ise Murillo, Agbadou, Uduokhai ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşacağı ifade edildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın orta sahada Ndidi ve Asllani, hücum hattında ise Cerny, Orkun Kökçü ve Olaitan'a forma vereceği belirtildi. Forvette ise Hyeongyu Oh görev yapacak.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 06:50
