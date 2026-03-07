Beşiktaş'ın milli kaptanı Orkun Kökçü, Galatasaray ile Dolmabahçe'de bugün oynanacak olan dev derbi öncesinde siyah-beyazlı taraftarlara motivasyon mesajı gönderdi. Milli maestro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hafta sonu görüşmek üzere" ifadelerini kullandı. Kaptan Orkun Kökçü'nün bu paylaşımı, taraftarlar tarafından büyük beğeni kazandı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 06:50
