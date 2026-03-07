Derbi saati sıcaklık 6 derece

Dolmabahçe'deki dev derbide ebedi dost, ezeli rakipler soğuk bir havada kozlarını paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre; maç saatinde Dolmabahçe'deki sıcaklığın 6 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 66 olması bekleniyor.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 06:50
Dolmabahçe'deki dev derbide ebedi dost, ezeli rakipler soğuk bir havada kozlarını paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre; maç saatinde Dolmabahçe'deki sıcaklığın 6 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 66 olması bekleniyor.