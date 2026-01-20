CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Jose Mourinho'dan Rafa Siva için açıklama!

Jose Mourinho'dan Rafa Siva için açıklama!

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rafa Silva'nın yeniden Benfica'ya döneceği yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 23:47
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Jose Mourinho'dan Rafa Siva için açıklama!

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş'ta forma giyen Rafa Silva'nın tekrar Benfica'ya döneceği şeklindeki transfer iddiaları ile ilgili gelen soruya yanıt verdi.

Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında kendisine yöneltilen Rafa Silva sorusuna Mourinho'nun yanıtı şöyle oldu:

"Başka kulüplerde oynayan oyuncuları hakkında konuşmam. Bunu daha önce de tekrar tekrar söyledim, tavrımı çok uzun zamandır biliyorsunuz. Hem kendimi hem de kulübümü korumanın doğru yolu bu. Ben Benfica'nın hocasıyım ve sadece Benfica'nın oyuncuları hakkında konuşurum. Bu konuda söylenecek başka bir şey yok."

Rafa Silva Beşiktaş'a veda ediyor! İşte o tarih Devamını Oku BUNU DA OKU

G.Saray'dan 2 isme kiralık teklifi! Canlı yayında duyurdu
D&R / Reklam
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Şam ve YPG arasında "Haseke" anlaşması! Abdi'ye 4 gün süre verildi... Mutabakatın detayları neler? | ABD uyardı: Entegre olun
F.Bahçe'nin yıldızının talipleri artıyor!
Simeone: G.Saray'ın stadındaki atmosfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hentbolda rakibimiz Romanya! Hentbolda rakibimiz Romanya! 23:15
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'da! Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'da! 23:13
City, Norveç'te buz kesti! City, Norveç'te buz kesti! 23:11
Rodri, G.Saray maçında cezalı! Rodri, G.Saray maçında cezalı! 23:06
Club Brugge 2. galibiyetini aldı! Club Brugge 2. galibiyetini aldı! 20:46
İşte Süper Lig'de 18. haftanın VAR kayıtları İşte Süper Lig'de 18. haftanın VAR kayıtları 20:02
Daha Eski
A. Efes sonunu getiremedi! A. Efes sonunu getiremedi! 19:56
Fırtına'da Kasımpaşa mesaisi sürdü Fırtına'da Kasımpaşa mesaisi sürdü 19:46
G.Saray ve A. Madrid'den Arda paylaşımı! G.Saray ve A. Madrid'den Arda paylaşımı! 19:44
A. Madrid hazırlıklarını tamamladı! A. Madrid hazırlıklarını tamamladı! 19:40
Simeone: G.Saray'ın stadındaki atmosfer... Simeone: G.Saray'ın stadındaki atmosfer... 18:31
Sörloth'tan transfer yanıtı! Sörloth'tan transfer yanıtı! 18:24