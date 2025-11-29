Rafa belirsizliği!

OCAK AYI BEKLENİYOR

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizinin artık son bulması isteniyor. Yaklaşık 1 aydır takımla çalışmayan ve kadroda yer almayan Rafa Silva'nın ocak ayında ayrılması düşünülüyor. Ancak 32 yaşındaki futbolcu bonservisini alarak bedelsiz bir şekilde ayrılmayı hedefliyor. Portekiz'de yayın yapan Record'un haberine göre Beşiktaş'ın bu konuda kolaylık yapmaya hazır olduğu ve belirlediği bonservis bedelini 15 milyon eurodan 5 milyon euroya kadar indirebileceği öne sürüldü.

BONSERVİS SORUNU

Rafa Silva için en istekli kulübün Benfica olduğu iddia edildi. Benfica'nın ocak ayında transfere sıcak baktığı ancak bonservis bedeli ödemek istemediği vurgulandı. Öte yandan Portekiz kulübünün teknik direktör Mourinho'nun Türkiye'den de tanıdığı Rafa Silva'yı kadrosunda görmeye istekli olduğu kaydedildi. Beşiktaş'ın bir an önce bu sorunu bitirmek adına ocak ayında kesin bir çözüm bularak Rafa Silva ile yollarını ayırmayı ve en az hasarla bu sorunu bitireceği aktarıldı.

PORTEKİZ'DE YAKIN TAKİP

Siyah beyazlılarda adeta düğüm haline gelen Rafa Silva konusu Portekiz'de yakından takip ediliyor. Portekiz medyası, 32 yaşındaki futbolcuya ait tüm gelişmeleri sürekli haber haline getiriyor. Deneyimli yıldızın sakatlık durumundan antrenmana çıkmamasına kadar tüm detaylar izleniyor.

BEDELSİZ GELMİŞTİ

Rafa, 2024-2025 sezonu başında Beşiktaş'a bonservis bedeli ödenmeden transfer edilmişti. Geçtiğimiz sezondan bu yana siyah-beyazlı formayla 65 resmi maça çıkan Rafa Silva, 23 gol attı, 16 asist yaptı ve TFF Süper Kupa'yı kazandı.