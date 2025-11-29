CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Rafa belirsizliği!

Rafa belirsizliği!

Beşiktaş’ta Rafa Silva sıkıntısı sürerken ocak ayında bu problemin çözülmesi amaçlanıyor. Benfica, 32 yaşındaki yıldız için bonservis ödemek istemezken siyah-beyazlılar kalıcı bir formül arıyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 06:51
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rafa belirsizliği!

OCAK AYI BEKLENİYOR

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizinin artık son bulması isteniyor. Yaklaşık 1 aydır takımla çalışmayan ve kadroda yer almayan Rafa Silva'nın ocak ayında ayrılması düşünülüyor. Ancak 32 yaşındaki futbolcu bonservisini alarak bedelsiz bir şekilde ayrılmayı hedefliyor. Portekiz'de yayın yapan Record'un haberine göre Beşiktaş'ın bu konuda kolaylık yapmaya hazır olduğu ve belirlediği bonservis bedelini 15 milyon eurodan 5 milyon euroya kadar indirebileceği öne sürüldü.

BONSERVİS SORUNU

Rafa Silva için en istekli kulübün Benfica olduğu iddia edildi. Benfica'nın ocak ayında transfere sıcak baktığı ancak bonservis bedeli ödemek istemediği vurgulandı. Öte yandan Portekiz kulübünün teknik direktör Mourinho'nun Türkiye'den de tanıdığı Rafa Silva'yı kadrosunda görmeye istekli olduğu kaydedildi. Beşiktaş'ın bir an önce bu sorunu bitirmek adına ocak ayında kesin bir çözüm bularak Rafa Silva ile yollarını ayırmayı ve en az hasarla bu sorunu bitireceği aktarıldı.

PORTEKİZ'DE YAKIN TAKİP

Siyah beyazlılarda adeta düğüm haline gelen Rafa Silva konusu Portekiz'de yakından takip ediliyor. Portekiz medyası, 32 yaşındaki futbolcuya ait tüm gelişmeleri sürekli haber haline getiriyor. Deneyimli yıldızın sakatlık durumundan antrenmana çıkmamasına kadar tüm detaylar izleniyor.

BEDELSİZ GELMİŞTİ

Rafa, 2024-2025 sezonu başında Beşiktaş'a bonservis bedeli ödenmeden transfer edilmişti. Geçtiğimiz sezondan bu yana siyah-beyazlı formayla 65 resmi maça çıkan Rafa Silva, 23 gol attı, 16 asist yaptı ve TFF Süper Kupa'yı kazandı.

REKLAM - D&R
G.Saray'dan çifte plan! Derbi dizilişi...
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimine ve trollere hodri meydan: Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorunda
Derbi öncesi Osimhen'den iyi haber!
Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ı bekleyen tehlike!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbi öncesi Osimhen'den iyi haber! Derbi öncesi Osimhen'den iyi haber! 23:47
G.Saray'da Boey gerçeği ortaya çıktı! G.Saray'da Boey gerçeği ortaya çıktı! 23:47
Parrott'tan transfer açıklaması! F.Bahçe... Parrott'tan transfer açıklaması! F.Bahçe... 23:47
Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ı bekleyen tehlike! Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ı bekleyen tehlike! 23:47
Kocaelispor sahasında yine galip! Kocaelispor sahasında yine galip! 23:47
F.Bahçe'ye Goretzka müjdesi! G.Saray... F.Bahçe'ye Goretzka müjdesi! G.Saray... 23:47
Daha Eski
Arda ile Kenan takım arkadaşı mı oluyor? Arda ile Kenan takım arkadaşı mı oluyor? 23:47
G.Saray'da sağ beke sürpriz isim! G.Saray'da sağ beke sürpriz isim! 23:47
Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz transfer! Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz transfer! 23:47
F.Bahçe ve Beşiktaş Napoli’li yıldızın peşinde! F.Bahçe ve Beşiktaş Napoli’li yıldızın peşinde! 23:47
Milliler hazırlık maçında beraberliğe razı! Milliler hazırlık maçında beraberliğe razı! 23:47
Jakobs ve Lemina derbide oynayabilecek mi? Jakobs ve Lemina derbide oynayabilecek mi? 23:47