Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu: 6 eksik ile İzmir'e uçuyor.

Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu: 6 eksik ile İzmir'e uçuyor.

Beşiktaş'ın, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacağı maçın kamp kadrosu açıklandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 16:42
Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu: 6 eksik ile İzmir'e uçuyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlı kulübün hesabından yapılan paylaşıma göre, kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü, sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi ve Salih Uçan'ın yanı sıra Mustafa Hekimoğlu, Jonas Svensson ve Milot Rashica, siyah beyazlıların İzmir kafilesinde yer almadı.

BEŞİKTAŞ'IN GÖZTEPE MAÇI KAMP KADROSUNDA ŞU OYUNCULAR BULUNUYOR:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Tammy Abraham, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, David Jurasek, Devrim Şahin, Emirhan Topçu

