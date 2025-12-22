CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Ahmet Çakar'dan Lucas Torreira pozisyonu hakkında çarpıcı yorum!

Ahmet Çakar'dan Lucas Torreira pozisyonu hakkında çarpıcı yorum!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar mücadeleyi değerlendirirken Lucas Torreira pozisyonu hakkında yorum yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 09:17
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ahmet Çakar'dan Lucas Torreira pozisyonu hakkında çarpıcı yorum!

AHMET ÇAKAR: ÜLKENİN TARTIŞMASIZ EN İYİ KANAT OYUNCUSU

"Galatasaray, gol de kaçırsa son vuruş ve son paslarda hatalar da yapsa rakiplerini eziyor, sürklase ediyor ve rahat kazanıyor. Galatasaray, tempo, sprint ve pas trafiği olarak ligin üzerinde bir takım. Dün gece de öyle oldu.

Ahmet Çakar'dan Lucas Torreira pozisyonu hakkında çarpıcı yorum!

Aslında maç 1-0 bile bitebilirdi ama yine aynı şeyleri söyledik. Barış Alper Yılmaz, bu ülkenin tartışmasız en iyi kanat oyuncusu.

Ahmet Çakar'dan Lucas Torreira pozisyonu hakkında çarpıcı yorum!

Bek de oynuyor santrfor da! Yunus Akgün çok daha farklı yerlere gelebilecek durumda. Mesela Barış Alper'in ilk goldeki deparı, 50 metrelik top sürüşü, Yunus'a çıkardığı pas ve onun vuruşu… Kasımpaşa, maç boyu kafasını kaldıramadı. Kaleye gidemediler, 2 pas yapamadılar.

Ahmet Çakar'dan Lucas Torreira pozisyonu hakkında çarpıcı yorum!

Bu tabii ki Kasımpaşa'nın kalite düşüklüğü ama aynı zamanda G.Saray'ın kaybettiği topları kazanma arzusu da etkili oldu. Oyunun sonlarına doğru fark arttı, önce Sara sonra da maç boyu istediği topları fazla alamayan Icardi'nin vuruşu ile G.Saray devreyi hem mutlu hem de lider kapattı. G.Saray'da bazı oyuncular var ki olmazsa olmazlar. Bunlardan biri Torreira. İlkay da öyle. Tabii ki Sanchez'i de unutmayalım.

Ahmet Çakar'dan Lucas Torreira pozisyonu hakkında çarpıcı yorum!

"SON BÖLÜMDE 2 HATA YAPTI"

Gelelim hakem Alper Akarsu'ya. 60-70. dakikaya kadar mükemmel maç yönetti. Maç kolaydı, oyuncular iyi niyetliydi. Ama son bölümde iki hata yaptı.

Ahmet Çakar'dan Lucas Torreira pozisyonu hakkında çarpıcı yorum!

TORREIRA'NIN POZİSYONU HAKKINDA

"Ceza alanı dışında G.Saraylı oyuncunun yerde elle oynamasını görmedi, göremedi. Torreira'ya da ikinci sarıyı verip oyundan atamadı." dedi.

REKLAM - MUUD
"2 yıl daha Galatasaray'da"
DİĞER
Beşiktaş'ın zorlu transfer hayali! Yıldız isim mercek altında...
Uyuşturucu ağında Mehmet Akif Ersoy'un zulası ortaya çıktı: Mutfak veya yatak odasından getiriyordu
F.Bahçe'den Lookman için çılgın teklif!
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "3 bölgede oynayacak..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"2 yıl daha Galatasaray'da" "2 yıl daha Galatasaray'da" 08:43
Bodrum FK-Amed SK maçı detayları Bodrum FK-Amed SK maçı detayları 08:39
Başakşehir-Gaziantep FK maçı detayları Başakşehir-Gaziantep FK maçı detayları 07:57
Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı detayları! Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı detayları! 07:10
Osimhen’den flaş G.Saray mesajı! Osimhen’den flaş G.Saray mesajı! 00:54
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "3 bölgede oynayacak..." Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "3 bölgede oynayacak..." 00:54
Daha Eski
G.Saray'dan net galibiyet! G.Saray'dan net galibiyet! 00:54
Icardi G.Saray tarihine geçti! Icardi G.Saray tarihine geçti! 00:54
G.Saray liderliği geri aldı! İşte Süper Lig'de puan durumu G.Saray liderliği geri aldı! İşte Süper Lig'de puan durumu 00:54
Göztepe evinde Samsun'a şans tanımadı! Göztepe evinde Samsun'a şans tanımadı! 00:54
Torreira’dan kötü haber! Torreira’dan kötü haber! 00:54
Sörloth sorusuna Simeone’den yanıt! Sörloth sorusuna Simeone’den yanıt! 00:54