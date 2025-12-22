Başakşehir-Gaziantep FK CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir-Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 1-0 kaybeden Başakşehir, Nuri Şahin yönetiminde ligde ilk yarıyı galibiyetle tamamlamayı hedefliyor. Gaziantep FK ise Burak Yılmaz ile yollarını ayırdıktan kısa süre sonra yeniden takımın başına getirirken, bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönüp 6. sıraya yükselmenin planlarını yapıyor. Futbolseverler, Başakşehir-Gaziantep FK maçının ne zaman oynanacağını, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte, Başakşehir-Gaziantep FK maçı canlı yayın bilgileri...

BAŞAKŞEHİR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de 17. haftada oynanacak Başakşehir-Gaziantep FK maçı 22 Aralık Pazartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

BAŞAKŞEHİR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir-Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR-GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Crespo, Umut, Shomurodov, Fayzullaev, Harit, Selke

Gaziantep FK: Zafer, Tayyip, Abena, Semih, Perez, Camara, Melih, Rodrigues, Kozlowski, Bayo, Maxim