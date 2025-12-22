CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Başakşehir-Gaziantep FK CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir-Gaziantep FK CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Nuri Şahin yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a kaybeden turuncu-lacivertliler, ilk yarıyı 3 puan alarak kapatmayı amaçlıyor. Burak Yılmaz ile kısa süre önce yollarını ayırdıktan sonra tekrar göreve getiren Gaziantep FK ise zorlu deplasmanda kazanarak, 6. sıraya yükselmeyi hedefliyor. Öte yandan futbolseverler, "Başakşehir-Gaziantep FK maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Başakşehir-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 07:58 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 08:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Başakşehir-Gaziantep FK CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir-Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 1-0 kaybeden Başakşehir, Nuri Şahin yönetiminde ligde ilk yarıyı galibiyetle tamamlamayı hedefliyor. Gaziantep FK ise Burak Yılmaz ile yollarını ayırdıktan kısa süre sonra yeniden takımın başına getirirken, bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönüp 6. sıraya yükselmenin planlarını yapıyor. Futbolseverler, Başakşehir-Gaziantep FK maçının ne zaman oynanacağını, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte, Başakşehir-Gaziantep FK maçı canlı yayın bilgileri...

BAŞAKŞEHİR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de 17. haftada oynanacak Başakşehir-Gaziantep FK maçı 22 Aralık Pazartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

BAŞAKŞEHİR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir-Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR-GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Crespo, Umut, Shomurodov, Fayzullaev, Harit, Selke

Gaziantep FK: Zafer, Tayyip, Abena, Semih, Perez, Camara, Melih, Rodrigues, Kozlowski, Bayo, Maxim

ASpor CANLI YAYIN

Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "3 bölgede oynayacak..."
REKLAM - MUUD
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Uyuşturucu ağında Mehmet Akif Ersoy'un zulası ortaya çıktı: Mutfak veya yatak odasından getiriyordu
Osimhen’den flaş G.Saray mesajı!
F.Bahçe'den Lookman için çılgın teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı detayları! Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı detayları! 07:10
Osimhen’den flaş G.Saray mesajı! Osimhen’den flaş G.Saray mesajı! 00:54
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "3 bölgede oynayacak..." Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "3 bölgede oynayacak..." 00:54
G.Saray'dan net galibiyet! G.Saray'dan net galibiyet! 00:54
Icardi G.Saray tarihine geçti! Icardi G.Saray tarihine geçti! 00:54
G.Saray liderliği geri aldı! İşte Süper Lig'de puan durumu G.Saray liderliği geri aldı! İşte Süper Lig'de puan durumu 00:54
Daha Eski
Göztepe evinde Samsun'a şans tanımadı! Göztepe evinde Samsun'a şans tanımadı! 00:54
Torreira’dan kötü haber! Torreira’dan kötü haber! 00:54
Sörloth sorusuna Simeone’den yanıt! Sörloth sorusuna Simeone’den yanıt! 00:54
PSV'den Veerman açıklaması! F.Bahçe... PSV'den Veerman açıklaması! F.Bahçe... 00:54
Semih gol orucunu bozdu! Semih gol orucunu bozdu! 00:54
Alanyaspor'dan net galibiyet! Alanyaspor'dan net galibiyet! 00:54