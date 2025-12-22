CANLI SKOR ANA SAYFA
Napoli-Bologna MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Napoli-Bologna MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Süper Kupa final maçında Napoli ile Bologna karşı karşıya gelecek. Dörtlü finalde Milan'ı eleyen Antonio Conte'nin öğrencileri, kupaya ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Turnuvanın flaş takımı olan Bologna ise Inter'i eleyerek final oynamaya hak kazandı. Heyecan dolu eşleşmede hangi takımın mutlu sona ulaşacağı merak ediliyor. Öte yandan futbosleverler, "Napoli-Bologna maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Napoli-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 09:37
Napoli-Bologna MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Napoli-Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Süper Kupa finalinde Napoli ile Bologna, kupayı kazanmak için sahaya çıkıyor. Yarı finalde Milan'ı saf dışı bırakan Antonio Conte yönetimindeki Napoli, sezonu bir kupayla taçlandırmayı hedefliyor. Turnuvanın sürpriz ekibi Bologna ise Inter'i eleyerek finale yükselmenin gururunu yaşıyor. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadelede hangi takımın mutlu sona ulaşacağı merak konusu. Peki, Napoli-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NAPOLI-BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Süper Kupa finalinde oynanacak Napoli-Bologna maçı 22 Aralık Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak.

NAPOLI-BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Riyad'da Al-Awwal Park'ta oynanacak Napoli-Bologna maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NAPOLI-BOLOGNA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lang, Neres; Hojlund

Bologna: Ravaglia; Holm, Lucumi, Heggem, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro

SON DAKİKA
