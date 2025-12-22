Fulham-Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Premier Lig'de 17. hafta mücadelesinde Fulham ile Nottingham Forest karşı karşıya geliyor. Marco Silva yönetimindeki Fulham, sahasında alacağı galibiyetle puan tablosunda 12. sıraya yükselmeyi hedefliyor. Nottingham Forest ise Sean Dyche önderliğinde düşme hattından uzaklaşmak için bu zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmanın peşinde. Konuk ekip, kazanması halinde puanını 21'e yükseltmeyi amaçlıyor. Peki, Fulham-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FULHAM-NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'de 17. haftada oynanacak Fulham-Nottingham Forest maçı 22 Aralık Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

FULHAM-NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Craven Cottage'de oynanacak Fulham-Nottingham Forest maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.