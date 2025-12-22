CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fulham-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fulham-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Fulham ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Marco Silva yönetiminde 3 puanın sahibi olmayı amaçlayan Fulham, 12. sıraya yükselmenin hesaplarını yapıyor. Düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen Sean Dyche ve öğrencileri ise zorlu deplasmanda kazanarak 21 puana yükselmeyi amaçlıyor. Futbolseverler merakla, "Fulham-Nottingham Forest maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Fulham-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 09:04
Fulham-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fulham-Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Premier Lig'de 17. hafta mücadelesinde Fulham ile Nottingham Forest karşı karşıya geliyor. Marco Silva yönetimindeki Fulham, sahasında alacağı galibiyetle puan tablosunda 12. sıraya yükselmeyi hedefliyor. Nottingham Forest ise Sean Dyche önderliğinde düşme hattından uzaklaşmak için bu zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmanın peşinde. Konuk ekip, kazanması halinde puanını 21'e yükseltmeyi amaçlıyor. Peki, Fulham-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FULHAM-NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'de 17. haftada oynanacak Fulham-Nottingham Forest maçı 22 Aralık Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

FULHAM-NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Craven Cottage'de oynanacak Fulham-Nottingham Forest maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

"2 yıl daha Galatasaray'da"
