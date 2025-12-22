CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Almanya’ya stoper çıkarması! İşte teklif edilecek maaş

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Almanya’ya stoper çıkarması! İşte teklif edilecek maaş

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Stoper hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, Union Berlin forması giyen Diogo Leite için hafta içinde Almanya’ya giderek resmi temaslara başlayacak. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Almanya’ya stoper çıkarması! İşte teklif edilecek maaş

Fenerbahçe, stoper transferinde rotasını Almanya'ya çevirdi. Hedefteki isim; Union Belin'in 26 yaşındaki Portekizli stoperi Diogo Leite... Sarı-lacivertli idareciler, hafta içinde Almanya'ya çıkarmak yapacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Almanya’ya stoper çıkarması! İşte teklif edilecek maaş

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olmasından dolayı 26 yaşındaki oyuncuyu cüzi bir bonservis bedeliyle kadroya katmak isteyen Fenerbahçe, ilk teklifini de sunacak ve pazarlıklar başlayacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Almanya’ya stoper çıkarması! İşte teklif edilecek maaş

2 KATI TEKLİF EDİLECEK

Alman ekibinden yıllık 1 milyon 890 bin euro brüt maaş alan oyuncuya kazandığının iki katını önerme kararı alan Fenerbahçe, bu şekilde transferde rakiplerinin önüne geçmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Almanya’ya stoper çıkarması! İşte teklif edilecek maaş

Bu sezon Bundesliga'da ve DFB Pokal'da Union formasıyla toplamda 13 maça çıkan Portekizli stoper, 1170 dakika sahada kalırken, 1 asistlik katkı sağladı. Liete'nin transferi durumunda ise Archie Brown kiralanacak. Jayden sol beke geçecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Almanya’ya stoper çıkarması! İşte teklif edilecek maaş

2022'DE GELDİ

Diogo Leite, 2022'de Porto'dan 500 bin euro bedelle Union'a kiralık olarak geldi. Alman ekibi Portekizli oyuncunun performansından memnun kalınca 2023 yaz transfer döneminde bonservisini 7 milyon euro karşılığında aldı.

REKLAM - MUUD
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "3 bölgede oynayacak..."
DİĞER
Galatasaray'da Mauro Icardi'den yeni rekor! Hagi'yi geride bıraktı...
Uyuşturucu ağında Mehmet Akif Ersoy'un zulası ortaya çıktı: Mutfak veya yatak odasından getiriyordu
F.Bahçe'den Lookman için çılgın teklif!
G.Saray'dan net galibiyet!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı detayları! Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı detayları! 07:10
Osimhen’den flaş G.Saray mesajı! Osimhen’den flaş G.Saray mesajı! 00:54
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "3 bölgede oynayacak..." Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "3 bölgede oynayacak..." 00:54
G.Saray'dan net galibiyet! G.Saray'dan net galibiyet! 00:54
Icardi G.Saray tarihine geçti! Icardi G.Saray tarihine geçti! 00:54
G.Saray liderliği geri aldı! İşte Süper Lig'de puan durumu G.Saray liderliği geri aldı! İşte Süper Lig'de puan durumu 00:54
Daha Eski
Göztepe evinde Samsun'a şans tanımadı! Göztepe evinde Samsun'a şans tanımadı! 00:54
Torreira’dan kötü haber! Torreira’dan kötü haber! 00:54
Sörloth sorusuna Simeone’den yanıt! Sörloth sorusuna Simeone’den yanıt! 00:54
PSV'den Veerman açıklaması! F.Bahçe... PSV'den Veerman açıklaması! F.Bahçe... 00:54
Semih gol orucunu bozdu! Semih gol orucunu bozdu! 00:54
Alanyaspor'dan net galibiyet! Alanyaspor'dan net galibiyet! 00:54