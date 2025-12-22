Bodrum FK-Amed SK MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Bodrum FK ile Amed SK karşı karşıya gelecek. Burhan Eşer yönetiminde evinde oynayacağı maçı kazanarak 3. sıraya yükselmeyi hedefleyen ev sahibi takım güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Sinan Kaloğlu ile son 3 maçını da kazanmayı başaran deplasman ekibi ise zorlu maçta 3 puanı alıp, tekrar zirveye yükselmeyi hedefliyor. Peki, Bodrum FK-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 08:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trendyol 1. Lig'de 18. hafta heyecanı, Bodrum FK ile Amed SK arasındaki kritik karşılaşmayla yaşanacak. Burhan Eşer yönetimindeki Bodrum FK, sahasında oynayacağı bu mücadeleyi kazanarak 3. sıraya yükselmeyi hedefliyor. Amed SK ise Sinan Kaloğlu ile yakaladığı form grafiğini sürdürmek istiyor. Son 3 maçını kazanan konuk ekip, bu zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak yeniden zirveye çıkmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Bodrum FK-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BODRUM FK-AMED SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de 18. haftada oynanacak Bodrum FK-Amed SK maçı 22 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

BODRUM FK-AMED SK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak Bodrum FK-Amed SK maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

