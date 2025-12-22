Bodrum FK-Amed SK MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bodrum FK-Amed SK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 18. hafta heyecanı, Bodrum FK ile Amed SK arasındaki kritik karşılaşmayla yaşanacak. Burhan Eşer yönetimindeki Bodrum FK, sahasında oynayacağı bu mücadeleyi kazanarak 3. sıraya yükselmeyi hedefliyor. Amed SK ise Sinan Kaloğlu ile yakaladığı form grafiğini sürdürmek istiyor. Son 3 maçını kazanan konuk ekip, bu zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak yeniden zirveye çıkmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Bodrum FK-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BODRUM FK-AMED SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de 18. haftada oynanacak Bodrum FK-Amed SK maçı 22 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

BODRUM FK-AMED SK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak Bodrum FK-Amed SK maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

