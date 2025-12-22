GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den Hagi'ye rekor mesajı!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılıların yıldız isimlerinden Mauro Icardi, maçın skorunu tayin eden golü kaydederken aynı zamanda da Galatasaray tarihine geçti. Icardi, Kasımpaşa'ya attığı tek gol ile Galatasaray'da ligde 60. gol sevincini yaşadı. Mauro Icardi böylece efsane futbolcu Gheorghe Hagi'nin 59 gollük rekorunu geçerek sarı-kırmızılıların Süper Lig'de en çok atan gol yabancı futbolcusu oldu.

Arjantinli futbolcu, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile Gheorghe Hagi'ye seslendi. 32 yaşındaki isim paylaşımında,

"Sevgili Maestro Gheorghe Hagi,

Size tüm kalbimle ve devlerin izinden yürüdüğünü bilen birinin alçakgönüllülüğüyle yazıyorum. Bugün birçok kişi rekorlardan, sayılardan, istatistiklerden bahsediyor. Ben ise çok daha büyük bir şeyden bahsetmeyi tercih ediyorum: MİRAS'tan.

Rekorunuzu geçmek sizi geçmek anlamına gelmiyor, çünkü siz sadece goller bırakmadınız; kimlik, karakter, gurur bıraktınız. Galatasaray'ın kendisini büyük, korkulan ve saygı duyulan bir kulüp olarak görmesini sağladınız. Bütün bir ülkeye bu kulübün sonsuza dek sevileceğini anlattınız.

Hepimizden önce Metin Oktay vardı. Bize Galatasaray olmanın ne anlama geldiğini öğreten isim. Bu formayı onura, tutkuya, kadere dönüştüren kişi.

Bu mirası alıp başka bir seviyeye taşıdınız. Ve bu sayede, sizden sonra gelen bizler burada sadece futbol oynamadığımızı, burada bir tarihi savunduğumuzu anladık.

Bugün bana Türkiye'de bir idol olduğumu söylüyorlar. Beni oynarken gören ve Galatasaray taraftarı olan çocuklar var. Bu formayı giyerek futbola yeniden aşık olan yetişkinler var. İnanın bana, çok basit ve çok samimi bir şey söylüyorum: Bu aşk benimle başlamadı.

Metin Oktay ile başladı. Sizinle büyüdü. Ve ben de bunu devam ettirme şerefine nail oldum. Bu tutkuyu ben yaratmadım. Miras aldım. Ve en büyük sorumluluğum onu beslemek, onurlandırmak ve yeni nesillerde büyütmekti.

Bugün tüm bir nesil "Ben bir Galatasaray taraftarıyım" diyebiliyorsa, bunun nedeni sizin gibi devlerin bu armanın sadece yetenekle değil, karakter ve ruhla da savunulduğunu ilk öğretmiş olmalarıdır.

İdol olmak önemli goller atmakla ilgili değildir. İdol olmak insanların hafızasında kalmakla ilgilidir. Ve bu konuda, maestro, siz de sonsuza dek kalacaksınız.

Bugün adım sizin adınızın yanına yazılıyorsa, bunu büyük bir onur olarak kabul ediyorum. Sizin gibi bir efsaneyle aynı sayfada yer almak kutlanacak bir şey değil, minnettar olunacak bir şey. Bugün yürüdüğüm yolu açtığınız için teşekkür ederim."

İfadelerine yer verdi.

ICARDI'NIN HAGI PAYLAŞIMLARI