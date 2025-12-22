CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Hagi'den Icardi'ye cevap: Galatasaray tarihine hoş geldin

Hagi'den Icardi'ye cevap: Galatasaray tarihine hoş geldin

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gheorghe Hagi, Mauro Icardi'nin kendisine yönelik yaptığı 'rekor' paylaşımına sosyal medya hesabından yanıt verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 13:57
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hagi'den Icardi'ye cevap: Galatasaray tarihine hoş geldin

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği Trendyol Süper Lig maçında takımının 3. golünü kaydeden Mauro Icardi, attığı bu gol ile birlikte Süper Lig'deki 60. golünü kaydederek Gheorghe Hagi'nin 59 gollük rekorunu geçti ve sarı-kırmızılıların Süper Lig'de en çok atan gol yabancı futbolcusu oldu. Icardi, bunun üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Hagi'ye seslenmişti. Hagi de Icardi'nin paylaşımına kayıtsız kalmadı ve kendi sosyal medya hesabından şu sözler ile cevap verdi:

"Galatasaray formasıyla sergilediğin olağanüstü performans için seni tebrik etmek istiyorum. Bu, yeteneğini, kararlılığını ve futbola; sarı-kırmızı renklere duyduğun tutkuyu gösteren çok önemli bir başarıdır.

Galatasaray tarihine hoş geldin! Galata için altın sayfalar yazmaya ve tıpkı benim dönemimde yapmaya çalıştığım gibi gelecek nesillere ilham vermeye devam et. Haklısın; rakamların ötesinde asıl önemli olan, taraftarların kalbinde bıraktığın izdir. Sen de bir golcüden çok daha fazlası oldun; bir idole, Galatasaray'ın bir efsanesine dönüştün.

Saygı ve hayranlıkla,

Gheorghe Hagi"

Icardi'den Hagi'ye rekor mesajı! Devamını Oku BUNU DA OKU

REKLAM - MUUD
1 Ocak'ta Gazze buluşması
DİĞER
4 büyüklerden Gazze yürüyüşüne tam destek! "Buradan dünyaya çok kuvvetli mesaj vereceğiz"
Ankara'dan Şam'a güvenlik çıkarması! SDG ve İsrail tehlikesi masada: Şara ile görüşecekler
Asensio Madrid'e geri mi dönüyor?
İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Spor İstanbul’da şampiyonluk kulaçları! Spor İstanbul’da şampiyonluk kulaçları! 13:48
Göztepe'nin hedefi! Göztepe'nin hedefi! 13:34
Körfezli karatecilerden büyük başarı! Körfezli karatecilerden büyük başarı! 13:16
Mısır-Zimbabve maçı ne zaman? Mısır-Zimbabve maçı ne zaman? 13:02
AFCON açılış maçında harika gol! AFCON açılış maçında harika gol! 12:39
Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı! Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı! 12:14
Daha Eski
Milan Skriniar İstanbul trafiğinden şikayetçi Milan Skriniar İstanbul trafiğinden şikayetçi 11:54
Güzin Müjde Karakaşlı bilardoda Türkiye Şampiyonu! Güzin Müjde Karakaşlı bilardoda Türkiye Şampiyonu! 11:52
G.Saray'dan orta saha hamles! 3 isim listede G.Saray'dan orta saha hamles! 3 isim listede 11:50
Asensio Madrid'e geri mi dönüyor? Asensio Madrid'e geri mi dönüyor? 11:48
Milli okçu Mete Gazoz'un yeni yıl hedefleri! Milli okçu Mete Gazoz'un yeni yıl hedefleri! 11:29
Kobal kardeşler Balkan’da madalya aldı! Kobal kardeşler Balkan’da madalya aldı! 11:16