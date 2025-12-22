Hagi'den Icardi'ye cevap: Galatasaray tarihine hoş geldin

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği Trendyol Süper Lig maçında takımının 3. golünü kaydeden Mauro Icardi, attığı bu gol ile birlikte Süper Lig'deki 60. golünü kaydederek Gheorghe Hagi'nin 59 gollük rekorunu geçti ve sarı-kırmızılıların Süper Lig'de en çok atan gol yabancı futbolcusu oldu. Icardi, bunun üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Hagi'ye seslenmişti. Hagi de Icardi'nin paylaşımına kayıtsız kalmadı ve kendi sosyal medya hesabından şu sözler ile cevap verdi:

"Galatasaray formasıyla sergilediğin olağanüstü performans için seni tebrik etmek istiyorum. Bu, yeteneğini, kararlılığını ve futbola; sarı-kırmızı renklere duyduğun tutkuyu gösteren çok önemli bir başarıdır.

Galatasaray tarihine hoş geldin! Galata için altın sayfalar yazmaya ve tıpkı benim dönemimde yapmaya çalıştığım gibi gelecek nesillere ilham vermeye devam et. Haklısın; rakamların ötesinde asıl önemli olan, taraftarların kalbinde bıraktığın izdir. Sen de bir golcüden çok daha fazlası oldun; bir idole, Galatasaray'ın bir efsanesine dönüştün.