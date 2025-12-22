CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İspanya La Liga Athletic Bilbao-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Athletic Bilbao-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 17. haftasında Athletic Bilbao ile Espanyol karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemeyen Athletic Bilbao, kritik maçı kazanarak puanını 26'ya yükseltmeyi amaçlıyor. Ligin flaş takımlarından biri olmayı başaran Espanyol ise 30 puanla 5. sırada bulunuyor. Öte yandan futbolseverler, "Athletic Bilbao-Espanyol maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Athletic Bilbao-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 09:19
Athletic Bilbao-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Athletic Bilbao-Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'da 17. hafta mücadelesinde Athletic Bilbao ile Espanyol karşı karşıya geliyor. Sahasında oynayacağı bu önemli maçta puan kaybı yaşamak istemeyen Athletic Bilbao, galibiyetle birlikte puanını 26'ya çıkarmayı hedefliyor. Sezonun dikkat çeken ekiplerinden Espanyol ise başarılı performansını sürdürerek 30 puanla yer aldığı 5. sıradaki konumunu korumanın peşinde. Peki, Athletic Bilbao-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATHLETIC BILBAO-ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'da 17. hafta mücadelesinde oynanacak Athletic Bilbao-Espanyol maçı 22 Aralık Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

ATHLETIC BILBAO-ESPANYOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao-Espanyol maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Çakar'dan Torreira pozisyonu hakkında çarpıcı yorum!
Trabzonspor'da ayrılık ihtimali! Yıldız isim menajerini çağırdı...
Uyuşturucu ağında Mehmet Akif Ersoy'un zulası ortaya çıktı: Mutfak veya yatak odasından getiriyordu
F.Bahçe'den Almanya'ya stoper çıkarması!
F.Bahçe'den Lookman için çılgın teklif!
SON DAKİKA
