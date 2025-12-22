Athletic Bilbao-Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'da 17. hafta mücadelesinde Athletic Bilbao ile Espanyol karşı karşıya geliyor. Sahasında oynayacağı bu önemli maçta puan kaybı yaşamak istemeyen Athletic Bilbao, galibiyetle birlikte puanını 26'ya çıkarmayı hedefliyor. Sezonun dikkat çeken ekiplerinden Espanyol ise başarılı performansını sürdürerek 30 puanla yer aldığı 5. sıradaki konumunu korumanın peşinde. Peki, Athletic Bilbao-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATHLETIC BILBAO-ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'da 17. hafta mücadelesinde oynanacak Athletic Bilbao-Espanyol maçı 22 Aralık Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

ATHLETIC BILBAO-ESPANYOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao-Espanyol maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.