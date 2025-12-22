Spor yazarları Galatasaray-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Bir türlü gelmeyen ikinci gol, hem tribünleri hem de sarı-kırmızılı oyuncuları strese soktu. G.Saray oyunun son bölümünde gereksiz bir telaş içine girdi. Ama tam da bu dakikalarda sonradan oyuna giren Sara sahneyle çıktı. Gecenin yıldızı Yunus, ön alan baskısı ile kaptığı topu Sara'ya aktardı. Sara mükemmel bir golle maçı kopardı.

Yunus bu takım için Osimhen kadar değerli bir oyuncu! Maçın skorunu belirleyen İcardi, attığı golle sözleşmeyi kaptı; 'İcardi 2 yıl daha G.Saray'da!' 60 golle G.Saray tarihinin en fazla gol atan yabancı futbolcusu oldu İcardi! G.Saray ligin ilk yarısını 3 puan farkla lider tamamladı.