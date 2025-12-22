Spor yazarları Galatasaray-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Kasımpaşa maçları Galatasaray açısından zor geçiyor. Çünkü Kasımpaşalı oyuncular, içeride ve dışarıda Galatasaray maçlarına zihinsel olarak iyi motive oluyor. Galatasaray, 10. dakikada erken golle öne geçti. Gol öncesi Barış'ın attığı depar, Usain Bolt kalitesindeydi. Yunus'un da vuruşu müthiş kaliteliydi. Kasımpaşa, golü yemesine rağmen asla kompakt futbol anlayışından uzaklaşmadı ve sürekli geçiş oyunlarıyla pozisyon bulmayı planladı.
İlk yarıda eğer Barış ön direğe topu gönderseydi, Yunus da Kasımpaşa kalesine çalımı basıp sağ ayağıyla kaleye vurmayı düşünseydi Galatasaray, geniş skora ulaşırdı. Özellikle Yunus'un pozisyonunda Sane'nin verdiği pas ders olacak güzellikteydi.
İkinci yarı Galatasaray, yine rakip kaleye yüklendi, pozisyonlar üretmeye çalıştı. Sane ve Barış'ın kanatlardan yarattığı hücumlar hep tehlikeli oldu. Yunus, kalitesi ile rakip savunma önünde pas istasyonu olurken hem arkadaşlarına pozisyon hazırladı hem de gerektiğinde kendisi pozisyona girdi. Yunus'un Sane ile kurduğu birliktelik olumluydu. Galatasaray'ı rahatlatan golü, Yunus'un baskı ile kazandığı top sonrası verdiği pasta, Sara mükemmel bir vuruşla attı.
Maç boyu gol için çalışan İcardi, o mutluluğu 88. dakikada yaşadı. Kupada Başakşehir'i yendikten sonra tam dinlenmeden, iki gün sonra lig maçına çıkan Galatasaray için öncelikli hedef kazanmaktı. Üç golle alınan üç puanla Galatasaray hem liderlik koltuğuna yeniden oturdu hem de ilk yarı sonunda 40 puan barajını geçen tek takım oldu.
ZEKİ UZUNDURUKAN - ICARDI İKİ YIL DAHA GALATASARAY'DA!
Galatasaray maça tahrip gücü yüksek ve hızlı bir futbol anlayış ile başladı. Daha ilk dakikadan itibaren 'gol' geliyorum diyordu. Kasımpaşa yoğun baskı altında kalınca hemen geriye yaslanıp kalesini korumaya başladı. Galatasaray, Barış Alper ve Leroy Sane ile kanatları iyi kullandı. Bu pozisyonlardan birinde Barış Alper, kaptığı topla sol çizgiden adeta rüzgar gibi Kasımpaşa ceza alanına girip Yunus'a şık bir pas verdi.
Yunus da bu harika asisti gole çevirdi. Galatasaray öne geçtikten sonra oyunu tamamen rakip ceza sahasına yıktı. Barış Alper ve Yunus'un karşı karşıya pozisyonunu kaleci Gianniotis çok iyi çıkardı. G.Saray ezici bir üstünlükle oynadığı ilk yarıyı 3-4 farkla önde bitirmeliydi. Sarı-kırmızılı takımın oyununda tempo, beceri, akıl, çok yönlülük, taktiksel zeka üst düzeydeydi.
Dün İlkay'ın savaşçı futbolunu çok beğendim. Hakem Alper Akarsu, ilk yarıda Torreira'nın ayağına basan Winck'e sarı kart çıkarmayı unuttu! Kasımpaşa ikinci yarıya iyi başladı. Galatasaray rakibin baskısını kırdıktan sonra tekrar oyunda üstünlük kurdu. Maçın yıldızı Yunus'un jeneriklik bir pası vardı ki, İcardi bu pozisyonda kaleci Gianniotis'e takıldı. Barış Alper Yılmaz maç boyunca ceza sahasına öyle muazzam ortalar yaptı ki... Ama bu güzel ortalardan sadece biri golle sonuçlandı. Kasımpaşa ikinci yarıda 9 kişi ile savunmada adeta çakılı oynadı.
Bir türlü gelmeyen ikinci gol, hem tribünleri hem de sarı-kırmızılı oyuncuları strese soktu. G.Saray oyunun son bölümünde gereksiz bir telaş içine girdi. Ama tam da bu dakikalarda sonradan oyuna giren Sara sahneyle çıktı. Gecenin yıldızı Yunus, ön alan baskısı ile kaptığı topu Sara'ya aktardı. Sara mükemmel bir golle maçı kopardı. Yunus bu takım için Osimhen kadar değerli bir oyuncu! Maçın skorunu belirleyen İcardi, attığı golle sözleşmeyi kaptı; 'İcardi 2 yıl daha G.Saray'da!' 60 golle G.Saray tarihinin en fazla gol atan yabancı futbolcusu oldu İcardi! G.Saray ligin ilk yarısını 3 puan farkla lider tamamladı.
MUSTAFA ÇULCU - REZİL OLDUN
Galatasaray oyuna öyle yüksek tempoyla başladı ki sanırsın şampiyonluk maçı oynuyor. Helal olsun, böyle olmalı. İstek ve iştah... Ligin ilk yarısını lider bitirme arzusu içinde olduklarını net olarak gösterdiler. Barış Alper zirve seviyesine geldiğini Yunus'a attırdığı goldeki deparı ve geçişi ile gösterdi. Kasımpaşa 5-4-1 ile karşılıyor ve Fall'la kontra arıyor, hepsi o kadar. Galatasaray yorulunca vites düşürdü, rölantiye aldı. Ama son bölümde biraz hareketlendi ve üstün oyunla farklı galibiyeti buldu. Oyunun kahramanı dinamo gibi çalışan Torreira idi. Attığı golle İcardi moral buldu, seyirci bir başka coştu.
Alper Akarsu maça başlarken 40. saniyede Barış Alper'in aleyhine çaldığı faul yorumu ile biten bir hakem kalitesi ortaya koydu! Bir gece önce Thiam ve Abraham'ın formaları nerdeyse üzerlerinden çıkarılacaktı devam diyen, Barış'ın rakibin formasına dokunuşuna faul çalan Ferhat'ın hakemleri, futbol zevkimizin içine ediyorlar. Bu uydurma faulden sonra balans ayarı başladı. Hele ilk yarıda çaldığı 14 faulün yarısı yalan. Oyuncuların isminden, teknik direktörlerden korkarak duruma göre maç yönetiyor.
Kazımcan'a çıkan sarı kart ne kadar doğruysa Torreira'ya çıkan sarı kart o derece yanlıştı. Madem kendinden eminsin, kararlarının arkasındasın 80'de rakibine kontrolsüz hareketinden dolayı Torreira'yı ikinci sarıdan at o zaman ya da ilk sarıyı uydurma! Bak yemedi, atamadın, rezil oldun.