Tecrübe konuşuyor

İlk penaltı vuruşunu 2009 yılı 19 Eylül tarihinde İtalya Gençlik Ligi Juventus U19 takımında forma giyerken Siena Junior takımına kullandı. Çok ilginç bir tesadüf ilk kaçırdığı penaltı da yaklaşık bir yıl sonra bu kez Serie B'de oynarken Siena adına oldu. 99 penaltının 82'sini filelerle buluştururken, 17'sini ya kaçırdı ya da kaleciler kurtardı. Şimdilerde ise 100. penaltıyı kullanmak ve 100'ler kulübüne girmek için gün sayıyor.

ÜNLÜ İSİMLERİ AVLADI

Penaltı atışını genellikle kalecilerin sağına sert bir şekilde atan Ciro İmmobile bu vuruşunu refleks haline getirmiş durumda. Son kaçırdığı penaltıyı da Santos'un sağına sert kullanmasına rağmen Eintracht Frankfurtlu kaleci köşeyi bilmiş ve iyi bir kurtarış gerçekleştirmişti. Bu penaltı öncesinde ise Buffon, Donnarumma, Unai Simon, Szczesny, Neuer, Kerzhakov, Handanovic, Mignolet, Olsen ve Muslera gibi ünlü isimleri avladı.

KURTARIŞ YAPANLAR

İmmobıle'den penaltı golü yiyen birkaç önemli kaleci, İtalyan golcünün penaltısını aynı zamanda kurtarmasını da bildi. Milan'da oynadığı dönemde Donnarumma, Juventus kalesini korurken Szczesny ve Bologna file bekçisi iken Skorupski yaptıkları kurtarışlarla İmmobile ile ödeşenler arasındaydı. 2018-2020 yılları arasında Beşiktaş'ta kiralık oynayan Karius Mainz'da iken kalesini o zamanlar Borussia Dortmund forması giyen İmmobile'nin penaltısına kapatmıştı. Napoli'nin yıldız file bekçisi Ospina da İmmobile'ye geçit vermeyen isimlerdendi.

İMMOBİLE GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

İmmobıle gollerini sıralamaya devam ediyor. Süper Lig'de son iki haftayı boş geçmeyen İtalyan santrfor, Gaziantep maçında kazanılan penaltının ardından topun başına geçti ve hata yapmayarak takımını 1-0 öne geçirdi. İmmobile bu sezon ligde 7. maçına çıkarken fileleri de 7 kez havalandırdı. İmmobile Avrupa'da Lugano maçında da 2 ve Süper Kupa'da Galatasaray derbisinde de 2 gol atmıştı. Siyah-beyazlı futbolcu böylece 13. resmi maçında 11 kez gol sevinci yaşadı. İtalyan futbolcu aynı zamanda Süper Lig'de Ekim 2017'de Adis Jahovic'in ardından Süper Lig'de çıktığı ilk 7 maçta 7 gol atma başarısını gösteren ilk isim oldu.