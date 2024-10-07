Beşiktaş'ta Rafa Silva şaşkınlığı!
Son dakika Beşiktaş haberleri: Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Beşiktaş'ta Ciro Immobile ile birlikte transferi en çok konuşulan isim Rafa Silva olmuştu. Siyah-beyazlı kulüpteki kariyerine harika bir başlangıç yapan Portekizli yıldız, ağustos ayından bu yana skor katkısı yapamadı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Beşiktaş, Rafa'nın skora etki edemediği 5 lig maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı, Avrupa Ligi'nde ise oynadığı 2 maçta yenildi.
Sabah'ın haberine göre; milli ara sonrası 6 maça ilk 11'de başlayıp sadece iki maçta kenara gelen Rafa'nın, milli arada yorgunluğunu atlatıp skorer kimliğine dönmeyi hedeflediği öğrenildi.
DİĞER