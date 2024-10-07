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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'ta Rafa Silva şaşkınlığı!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Beşiktaş'ta Ciro Immobile ile birlikte transferi en çok konuşulan isim Rafa Silva olmuştu. Siyah-beyazlı kulüpteki kariyerine harika bir başlangıç yapan Portekizli yıldız, ağustos ayından bu yana skor katkısı yapamadı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 15:42
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Beşiktaş'ta Rafa Silva şaşkınlığı!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, skora etki açısından sezona harika bir giriş yapsa da 29 Ağustos'tan bu yana adını tabelaya yazdıramadı.

Beşiktaş'ta Rafa Silva şaşkınlığı!

Sezona 5 maçta 4 gol 3 asistle başlayan Rafa Silva, ligde skora son katkısını 18 Ağustos'taki Antalyaspor maçında 1 golle, resmi maçlarda ise 29 Ağustos'ta Lugano'ya karşı 1 gol ve 1 asistle yaptı.

Beşiktaş'ta Rafa Silva şaşkınlığı!

OYUN İÇİNDE AKTİF AMA...

Portekizli oyuncu, oyun içerisindeki etkinliğini ve takım içerisindeki liderlik rolünü yitirmese de adını bir türlü skora yazdıramadı.

Beşiktaş'ta Rafa Silva şaşkınlığı!

Beşiktaş, Rafa'nın skora etki edemediği 5 lig maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı, Avrupa Ligi'nde ise oynadığı 2 maçta yenildi.

Beşiktaş'ta Rafa Silva şaşkınlığı!

Sabah'ın haberine göre; milli ara sonrası 6 maça ilk 11'de başlayıp sadece iki maçta kenara gelen Rafa'nın, milli arada yorgunluğunu atlatıp skorer kimliğine dönmeyi hedeflediği öğrenildi.

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