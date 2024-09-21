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Haberler Beşiktaş

Meriç Dalcı Beşiktaş’ta

Türk futboluna sayısız yıldız kazandıran Beşiktaş Futbol Akademisi, geleceğin büyük yeteneklerinden birini daha kadrosuna kattı. Birçok kulübün scout ekibinin yakından takip ettiği, Göztepe altyapısında forma giyen 2010 doğumlu orta saha oyuncusu Meriç Dalcı, artık Beşiktaş U-15 Akademi Takımı'nda yeteneklerini sergileyecek. Genç futbolcu hayalinin gerçekleştiğini söyleyerek "Beşiktaş'ta kalıcı olmak istiyorum" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
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Meriç Dalcı Beşiktaş’ta
Türk futboluna sayısız yıldız kazandıran Beşiktaş Futbol Akademisi, geleceğin büyük yeteneklerinden birini daha kadrosuna kattı. Birçok kulübün scout ekibinin yakından takip ettiği, Göztepe altyapısında forma giyen 2010 doğumlu orta saha oyuncusu Meriç Dalcı, artık Beşiktaş U-15 Akademi Takımı'nda yeteneklerini sergileyecek. Genç futbolcu hayalinin gerçekleştiğini söyleyerek "Beşiktaş'ta kalıcı olmak istiyorum" dedi.
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