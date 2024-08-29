Beşiktaş 5 - 1 Lugano | (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kartal Avrupa Ligi'nde!

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre ekibi Lugano'u sahasında 5-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı temsilcimizin gollerini 7. ve 71. dakikada Ciro Immobile, 65. dakikada Gedson Fernandes, 70. dakikada Rafa Silva ve 90+2.dakikada Salih Uçan kaydetti. Lugano'nun tek golünü ise 59. dakikada Shkelqim Vladi kaydetti.

Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Lugano'yu konuk etti. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Radu Peterscu yönetti. Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ile Mircea Mihail Grigoriu yaptı.