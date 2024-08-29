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Gabriel Paulista: Bu kadar çabuk adapte olmayı beklemiyordum

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre ekibi Lugano'u sahasında 5-1 mağlup etti. Böylelikle Siyah-beyazlı temsilcimiz Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 23:22
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Gabriel Paulista: Bu kadar çabuk adapte olmayı beklemiyordum

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre ekibi Lugano'u sahasında 5-1 mağlup etti. Böylelikle Siyah-beyazlı temsilcimiz Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE PAULISTA'NIN AÇIKLAMALARI:

İlk maç için defansif olarak iyi değildik. 3 gol yemiştik. Ama iki ayaklı maçlarda deplasmanda berabere kalmak kötü değil. Bugün ne yapmamız gerektiğini biliyorduk. Maçın önemini biliyorduk. Buna göre davrandık. Çok iyi mücadele ettik. Bir sonraki maça kadar kısa bir zaman var ama bu akşam kutlama zamanı diyebiliriz.

Bu kadar çabuk adapte olmayı beklemiyordum. Ailem ve ben bu konuda şaşkınız. Her şey harika gidiyor. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım böyle devam eder.

Böyle devam edeceğiz. Az hata, çok doğru işler. Ligde ve Avrupa'da iyi işler yapmak istiyoruz. Pazar günkü maça kadar dinleneceğiz ve iyi hazırlanacağız. Milli araya kadar süreyi iyi değerlendirip yolumuza devam edeceğiz.

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