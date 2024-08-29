Milot Rashica: Kazanmak istedik ve bunu gösterdik

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre ekibi Lugano'yu sahasında 5-1 mağlup etti. Böylelikle Siyah-beyazlı temsilcimiz Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Milot Rashica dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE RASHICA'NIN AÇIKLAMALARI:

Çok önemli bir maçtı hem bizim için hem Türk futbolu adına. Çok önemli bir maç oynadık. Geçen haftaya göre daha enerjiktik. Kazanmak istedik ve bunu gösterdik. Maçın kontrolü bizdeydi. Finalde de çok gol attığımız için mutluyum.

Daha önce de söyledim, hocamız ve ekibi bize farklı bir enerji getirdi. Yapabileceğimizin en iyisini bizden almaya çalışıyor hocamız. Daha farklı bir sistemde, daha farklı bir rolde oynuyorum. Buna alışmaya çalışıyorum. İyi yoldayız, böyle devam etmek istiyoruz.