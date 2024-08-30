Haberler Beşiktaş

Gözler artık Chelsea’de

Sıyah beyazlıların kadrosuna katmak istediği Gabriel Angelo'da Chelsea'nin kararı bekleniyor. 19 yaşındaki kanat oyuncusuyla prensipte anlaşmaya varan Kartal, transferi resmiyete dökmek istiyor. Ancak Chelsea Menajeri Enzo Maresca'nın Gabriel Angelo ile ilgili son kararı vereceği belirtildi. Transfer durumunun kısa sürede netleşeceği ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gözler artık Chelsea’de
Sıyah beyazlıların kadrosuna katmak istediği Gabriel Angelo'da Chelsea'nin kararı bekleniyor. 19 yaşındaki kanat oyuncusuyla prensipte anlaşmaya varan Kartal, transferi resmiyete dökmek istiyor. Ancak Chelsea Menajeri Enzo Maresca'nın Gabriel Angelo ile ilgili son kararı vereceği belirtildi. Transfer durumunun kısa sürede netleşeceği ifade edildi.
Yazarlardan maçın ardından dikkat çeken sözler!
"Üst düzey bir hakem değil!"
DİĞER
Son dakika haberleri: Galatasaray'dan bomba transfer kararı! Young Boys maçında dikkat çekmişti...
Tüm yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu! Devletin zirvesi Anıtkabir'de olacak
G.Saray sol bekini buldu!
F.Bahçe'ye Hollandalı sol bek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yazarlardan maçın ardından dikkat çeken sözler! Yazarlardan maçın ardından dikkat çeken sözler! 07:44
Galatasaray'da ayrılık! Zaha Fransa yolcusu Galatasaray'da ayrılık! Zaha Fransa yolcusu 02:02
Zaha Lyon yolcusu Zaha Lyon yolcusu 01:57
Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz belli oldu! Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz belli oldu! 01:29
F.Bahçe için İstanbul'a geliyor! F.Bahçe için İstanbul'a geliyor! 01:29
van Bronckhorst: "Kadromuzu güçlendireceğiz" van Bronckhorst: "Kadromuzu güçlendireceğiz" 01:29
Daha Eski
Abdullah Avcı: Taraftardan özür diliyoruz! Abdullah Avcı: Taraftardan özür diliyoruz! 01:29
Arda Güler takımına penaltı kazandırdı! Arda Güler takımına penaltı kazandırdı! 01:29
Kartal Avrupa Ligi'nde! Kartal Avrupa Ligi'nde! 01:29
Fırtına Avrupa kupalarına veda etti! Fırtına Avrupa kupalarına veda etti! 01:29
Ülke puanında güncel puan durumu! Ülke puanında güncel puan durumu! 01:29
Trezeguet'nin şutu direkte patladı! Trezeguet'nin şutu direkte patladı! 01:29