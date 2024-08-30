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Gözler artık Chelsea’de
Sıyah beyazlıların kadrosuna katmak istediği Gabriel Angelo'da Chelsea'nin kararı bekleniyor. 19 yaşındaki kanat oyuncusuyla prensipte anlaşmaya varan Kartal, transferi resmiyete dökmek istiyor. Ancak Chelsea Menajeri Enzo Maresca'nın Gabriel Angelo ile ilgili son kararı vereceği belirtildi. Transfer durumunun kısa sürede netleşeceği ifade edildi.
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