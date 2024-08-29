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Feyyaz Uçar: Avrupa'da olmayı zaten hak ediyoruz

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre ekibi Lugano'yu sahasında 5-1 mağlup etti. Böylelikle Siyah-beyazlı temsilcimiz Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 23:35 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 23:37
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Feyyaz Uçar: Avrupa'da olmayı zaten hak ediyoruz

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre ekibi Lugano'yu sahasında 5-1 mağlup etti. Böylelikle Siyah-beyazlı temsilcimiz Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE FEYYAZ UÇAR'IN AÇIKLAMALARI:

Çok fazla havaya girmenin lüzumu yok. Avrupa'da olmayı zaten hak ediyoruz.

Oyundan memnunuz. Teknik ekibi ve oyuncuları kutluyoruz. Bizi en çok sevindiren bir diğer olay da sonradan oyuna giren oyuncuların katkısı. Yavaş yavaş takımda rekabetin arttığını görüyoruz. Takım olma yolunda ilerliyoruz.

Ben keyif alıyorum. Çok değerli oyuncular var. Immobile'nin kalitesini her maç görüyoruz. Rafa zaten müthiş başladı ve inanılmaz bir istikrarla gidiyor. Bunlar güzel şeyler ama sonradan giren arkadaşlarımız da katkı sağlıyorlar. Ben bundan birkaç ay önce Beşiktaş taraftarı çok iyi bir forvet izleyecek demiştim. Şu anda öyle oluyor.

Bu akşam transferle ilgili konuşmak istemiyoruz. 5-1'lik galibiyetin keyfini çıkarmak istiyoruz. Daha sonra Başkanımız ve yöneticilerimizle neler yapılabileceğini konuşabiliriz. Şu anda bunun zamanı değil

Avrupa Ligi'nde zayıf takım yok. Avrupa'da ciddi bir tempo artışı var. Buna ayak uydurmak gerekiyor. 8 tane maç oynayacağız. Kura şansı falan olmaz. Semih'in gol atamaması... Golcülerin böyle zamanları olur. Sadece bir gole bakıyor. Bir golü attıktan sonra arkası gelir. Semih bizim evladımız, ondan çok şey bekliyoruz.

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