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Haberler Galatasaray Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino'dan açıklama

Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino'dan açıklama

Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Arjantinli oyuncunun son durumuna dair açıklama yayımladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 11:56
Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino'dan açıklama

Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino'dan açıklama: "Sosyal medyada bazı hesaplar tarafından müvekkilim Mauro Icardi'yi ve beni karalamayı amaçlayan asılsız iddialara açıklık getirmek istiyorum. 18 Mayıs 2026 tarihinde, Galatasaray ile Sayın Icardi'nin sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin bir görüşme gerçekleştirildi. Ancak tarafların beklentileri örtüşmediği için bu görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadı. Bu durumun kesinlikle forma süresiyle ilgili olmadığını özellikle vurgulamak isterim. Bu yönde hiçbir talepte bulunulmamıştır. Bu görüşmenin ardından herhangi bir yeni toplantı ya da müzakere yapılmadı. Ancak bu süreçte, sosyal medyada ve genel olarak medyada bize yönelik sistematik, organize ve kasıtlı bir karalama kampanyası yürütüldüğünü gözlemledik. Gerçek dışı bilgiler yayarak hem bizi itibarsızlaştırmayı hem de Mauro Icardi ile Galatasaray taraftarları arasındaki güçlü bağı zedelemeyi amaçlayan bu girişimlerin farkındayız. Sayın Başkan ile aramızda son derece iyi bir ilişki bulunmaktadır. Galatasaray ve Mauro Icardi'nin menfaatleri doğrultusunda kendisiyle iletişimimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

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