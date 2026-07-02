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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Senegal'in Dünya Kupası'na vedası Dakar'ı kahretti

Senegal'in Dünya Kupası'na vedası Dakar'ı kahretti

Senegal'in 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Belçika'ya yenilerek turnuvaya veda etmesi sonrası başkent Dakar'ı adeta üzüntüye boğdu.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 09:42 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2026 10:07
Senegal'in Dünya Kupası'na vedası Dakar'ı kahretti

Karşılaşmayı dev ekrandan izlemek için Place de la Nation Meydanına gelen binlerce taraftar, ellerindeki Senegal bayrakları ve milli takım formalarıyla tribün atmosferi oluşturdu.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADILAR

Maç boyunca tezahüratta bulunan taraftarlar, takımlarının bulduğu gollerin ardından birbirlerine sarılarak sevinç gösterilerinde bulundu. Karşılaşmanın son dakikalarında Belçika'nın beraberliği yakalamasıyla meydandaki coşku yerini sessizliğe bıraktı. Uzatma bölümünde gelen golün ardından ise Place de la Nation'da büyük hayal kırıklığı yaşandı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bazı taraftarlar gözyaşlarını tutamazken, bazıları uzun süre meydandan ayrılmadı.

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