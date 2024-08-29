İşte UEFA ülke puanımızda güncel durum! Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarından sonra...

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş play-off turu rövanş maçında konuk ettiği Lugano'yu 5-1'le geçerek turnuvaya katılmaya hak kazandı.

Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Başakşehir ise St. Patrick's Athletic'i 2-0 mağlup etti ve turnuvaya katılma başarısı gösterdi.