İşte UEFA ülke puanımızda güncel durum! Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarından sonra...
Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş play-off turu rövanş maçında konuk ettiği Lugano'yu 5-1'le geçerek turnuvaya katılmaya hak kazandı. Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Başakşehir ise St. Patrick's Athletic'i 2-0 mağlup etti ve turnuvaya katılma başarısı gösterdi. Trabzonspor ise 1-1 biten karşılaşma sonrasında St. Gallen'e penaltılar sonrasında mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Temsilcilerimizin maçlarının ardından ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 23:15 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 23:18
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Bu karşılaşmaların ardından güncel ülke puanımız...
1- İNGİLTERE: 89,303
2- İTALYA: 79,231
3- İSPANYA: 74,275
4- ALMANYA: 71,785
5- FRANSA: 59,093
5- HOLLANDA: 54,900
7- PORTEKİZ: 50,516
8- BELÇİKA: 44,600
9- ÇEKYA: 38,750
10- TÜRKİYE: 36,100
11- NORVEÇ: 31,500
12- AVUSTURYA: 31,200
13- İSRAİL: 30,625
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