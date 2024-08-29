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İşte UEFA ülke puanımızda güncel durum! Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarından sonra...

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş play-off turu rövanş maçında konuk ettiği Lugano'yu 5-1'le geçerek turnuvaya katılmaya hak kazandı. Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Başakşehir ise St. Patrick's Athletic'i 2-0 mağlup etti ve turnuvaya katılma başarısı gösterdi. Trabzonspor ise 1-1 biten karşılaşma sonrasında St. Gallen'e penaltılar sonrasında mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Temsilcilerimizin maçlarının ardından ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 23:15 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 23:18
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İşte UEFA ülke puanımızda güncel durum! Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarından sonra...

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş play-off turu rövanş maçında konuk ettiği Lugano'yu 5-1'le geçerek turnuvaya katılmaya hak kazandı.

İşte UEFA ülke puanımızda güncel durum! Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarından sonra...

Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Başakşehir ise St. Patrick's Athletic'i 2-0 mağlup etti ve turnuvaya katılma başarısı gösterdi.

İşte UEFA ülke puanımızda güncel durum! Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarından sonra...

Trabzonspor ise 1-1 biten karşılaşma sonrasında St. Gallen'e penaltılarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

İşte UEFA ülke puanımızda güncel durum! Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarından sonra...

Bu karşılaşmaların ardından güncel ülke puanımız...

İşte UEFA ülke puanımızda güncel durum! Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarından sonra...

1- İNGİLTERE: 89,303

İşte UEFA ülke puanımızda güncel durum! Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarından sonra...

2- İTALYA: 79,231

İşte UEFA ülke puanımızda güncel durum! Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarından sonra...

3- İSPANYA: 74,275

İşte UEFA ülke puanımızda güncel durum! Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarından sonra...

4- ALMANYA: 71,785

İşte UEFA ülke puanımızda güncel durum! Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarından sonra...

5- FRANSA: 59,093

İşte UEFA ülke puanımızda güncel durum! Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarından sonra...

5- HOLLANDA: 54,900

İşte UEFA ülke puanımızda güncel durum! Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarından sonra...

7- PORTEKİZ: 50,516

İşte UEFA ülke puanımızda güncel durum! Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarından sonra...

8- BELÇİKA: 44,600

İşte UEFA ülke puanımızda güncel durum! Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarından sonra...

9- ÇEKYA: 38,750

İşte UEFA ülke puanımızda güncel durum! Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarından sonra...

10- TÜRKİYE: 36,100

İşte UEFA ülke puanımızda güncel durum! Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarından sonra...

11- NORVEÇ: 31,500

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