Haberler Beşiktaş Fode Ballo-Toure'den transfer kararı! Beşiktaş'a gelecek mi?

Fode Ballo-Toure'den transfer kararı! Beşiktaş'a gelecek mi?

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer çalışmalarına hız veren ve kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Beşiktaş, sol bek bölgesi için Milan'dan Fode Ballo-Toure'yi gündemine almıştı. İtalyan basınına göre, Senegalli yıldız transferde kararını verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 08:10
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MEHMET GÖKSEL TAŞOVA
Fode Ballo-Toure'den transfer kararı! Beşiktaş'a gelecek mi?

Transfer döneminde adından söz ettiren hamlelere imza atan Beşiktaş, birbirinden önemli isimlerle kadrosunu güçlendirdi.

Fode Ballo-Toure'den transfer kararı! Beşiktaş'a gelecek mi?

Siyah-beyazlılar defans dörtlüsünü güçlendirmek isterken, sol bek mevkisi için ise bonservisi Milan'da bulunan Fode Ballo-Toure'yi gündemine almıştı.

Fode Ballo-Toure'den transfer kararı! Beşiktaş'a gelecek mi?

Bilindiği üzere Milan'ın teknik direktörü Paulo Fonseca, gelecek sezon planlarına Ballo-Toure'yi dahil etmemişti.

Fode Ballo-Toure'den transfer kararı! Beşiktaş'a gelecek mi?

BALLO-TOURE'DEN BEŞİKTAŞ'A RET!

İtalyan basınından Calcio Mercato'nun haberine göre; 27 yaşındaki oyuncu transferde kararını verdi ve Beşiktaş'ın teklifini reddetti.

Fode Ballo-Toure'den transfer kararı! Beşiktaş'a gelecek mi?

Senegalli yıldıza Leeds United ve Watford'un da ilgisi bulunuyor.

Fode Ballo-Toure'den transfer kararı! Beşiktaş'a gelecek mi?

Ballo-Toure geçtiğimiz sezonu Fulham'da kiralık geçirmiş ve burada sadece 8 maçta 224 dakika süre alabilmişti.

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