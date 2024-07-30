Fode Ballo-Toure'den transfer kararı! Beşiktaş'a gelecek mi?
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer çalışmalarına hız veren ve kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Beşiktaş, sol bek bölgesi için Milan'dan Fode Ballo-Toure'yi gündemine almıştı. İtalyan basınına göre, Senegalli yıldız transferde kararını verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
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BALLO-TOURE'DEN BEŞİKTAŞ'A RET!
İtalyan basınından Calcio Mercato'nun haberine göre; 27 yaşındaki oyuncu transferde kararını verdi ve Beşiktaş'ın teklifini reddetti.
Senegalli yıldıza Leeds United ve Watford'un da ilgisi bulunuyor.
Ballo-Toure geçtiğimiz sezonu Fulham'da kiralık geçirmiş ve burada sadece 8 maçta 224 dakika süre alabilmişti.
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