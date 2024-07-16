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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Dan-Axel Zagadou hamlesi!

Stoper bölgesi için Gabriel Paulista'nın yanına genç ve sol ayaklı bir stoper arayan Beşiktaş aradığı ismi Almanya'da buldu. Kara Kartal'ın Stuttgart'ın Fransız stoperi Dan-Axel Zagadou'yu gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Dan-Axel Zagadou hamlesi!

Stoper bölgesi için Gabriel Paulista'nın yanına genç ve sol ayaklı bir stoper arayan Beşiktaş aradığı ismi Almanya'da buldu. Takvim'de yer alan habere göre Augsburg forması giyen Felix Uduokhai'den artan maaliyetler yüzünden vazgeçen Kartal, bu kez de Stuttgart'ın Fransız stoperi Dan-Axel Zagadou'yu gündemine aldı. Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve önümüzdeki günlerde oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

HAVA HAKİMİYETİ ÜS DÜZEY

Yönetimin yapılacak olan bu görüşmede Zagadou için teklifini Stuttgart'a iletmesi bekleniyor. Geçen sezon Alman ekibiyle 22 maçta sahaya çıkan Fransız savunmacı söz konsu maçlarda 1 gol kaydetti. 1.96'lık yıldız oyuncu hava hakimiyetinin yanı sıra yerinde müdahaleleriyle de dikkat çekiyor. Güncel verilere göre 10 milyon Euro değer biçilen tecrübeli futbolcunun Bundesliga ekibiyle olan kontratı 2026 yılında sona erecek.

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