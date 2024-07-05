Haberler Beşiktaş Aboubakar'ın derdi para

Aboubakar'ın derdi para

Olympiakos, Ayoub El Kaabi'yi Fenerbahçe'ye kaptırırsa boşluğunu Vincent Aboubakar'la kapatmayı planlıyor. Aboubakar'ın Yunanistan'da oynamayı kabul etmesi durumunda Beşiktaş'la görüşmelere başlayacaklar. 32 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun önceliği Beşiktaş'ta kazandığı yıllık 3.3 milyon Euro'yu garanti altına almak. Yunan ekibi, Beşiktaş'tan Aboubakar'ın bonservisini bedava isteyip, oraya ödeyeceği rakamı imza parası olarak Kamerunlu oyuncuya teklif edecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aboubakar'ın derdi para

Olympiakos, Ayoub El Kaabi'yi Fenerbahçe'ye kaptırırsa boşluğunu Vincent Aboubakar'la kapatmayı planlıyor. Aboubakar'ın Yunanistan'da oynamayı kabul etmesi durumunda Beşiktaş'la görüşmelere başlayacaklar. 32 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun önceliği Beşiktaş'ta kazandığı yıllık 3.3 milyon Euro'yu garanti altına almak. Yunan ekibi, Beşiktaş'tan Aboubakar'ın bonservisini bedava isteyip, oraya ödeyeceği rakamı imza parası olarak Kamerunlu oyuncuya teklif edecek.

TEPKİ YAĞDI

Aboubakar'ın tatil yaptığı Yeşil Burun Adaları'nda Kasımpaşa forması ile fotoğraf paylaşması taraftarların tepkilerine neden oldu. Kamerunlu golcünün o fotoğrafı Beşiktaş camiasında rahatsızlık yarattı. Yeni sezon öncesi çalışmalarını başka bir takımın forması ile yapmanın Beşiktaş'a karşı bir tavır olduğunu düşünen taraftarlar Aboubakar'a karşı isyan bayrağı çekti.

Yeni gözde Moreno! F.Bahçe'nin teklifi ortaya çıktı
Cimbom 7 milyon euro'ya anlaştı! Yeni sağ bek...
DİĞER
Çarkıfelek'in efsane hostesi Yasemin Koşal’ın son hali dudak uçuklattı! Yıllar onun için tersine akmış gibi…
İngiltere 'değişim' dedi! 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarını sona erdiriyor! İşçi Partisi tek başına kazandı
Mourinho "Yeni Messi"yi istedi! Branco, Barça ile temasta
Aslan'a Ada'dan 2 yıldız! İngiliz basını duyurdu
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ın yeni golcüsü Almanya'dan!
Beşiktaş teklif yükseltti! Hermoso'ya yıllık...
KANAL D CANLI İZLE 2024 | Kanal D canlı yayın izle bugün - Kanal D frekans bilgileri
S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024
Resmi Gazete'de bugün 5 Temmuz 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 5 Temmuz bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 5 Temmuz bugün kimin maçı var? 08:19
G.Saray'a Tangocu orta saha! İşte o isim G.Saray'a Tangocu orta saha! İşte o isim 00:26
G.Saray'a Tangocu orta saha! İşte o isim G.Saray'a Tangocu orta saha! İşte o isim 00:22
Transferde mutlu son! Bonservis rekoruyla geliyor Transferde mutlu son! Bonservis rekoruyla geliyor 00:10
Batshuayi'den dikkat çeken şampiyonluk sözleri! Batshuayi'den dikkat çeken şampiyonluk sözleri! 00:10
Beşiktaş'ta ayrılık! İşte Rosier'in yeni takımı Beşiktaş'ta ayrılık! İşte Rosier'in yeni takımı 00:10
Daha Eski
F.Bahçe'ye Jesus şoku! Mourinho'nun gözdesini istiyor F.Bahçe'ye Jesus şoku! Mourinho'nun gözdesini istiyor 00:10
Çağlar'dan transfer ve Mourinho itirafı! Çağlar'dan transfer ve Mourinho itirafı! 00:10
F.Bahçe 3. transferini bitiriyor! İmza an meselesi F.Bahçe 3. transferini bitiriyor! İmza an meselesi 00:10
G.Saray'ı sevindiren ayrılık! Dev rakama gidiyor G.Saray'ı sevindiren ayrılık! Dev rakama gidiyor 00:10
F.Bahçe'den Atletico'ya dev transfer! F.Bahçe'den Atletico'ya dev transfer! 00:10
G.Saray'dan ligi sarsacak transfer! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'dan ligi sarsacak transfer! Bunu kimse beklemiyordu 00:10