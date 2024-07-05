Aboubakar'ın derdi para

Olympiakos, Ayoub El Kaabi'yi Fenerbahçe'ye kaptırırsa boşluğunu Vincent Aboubakar'la kapatmayı planlıyor. Aboubakar'ın Yunanistan'da oynamayı kabul etmesi durumunda Beşiktaş'la görüşmelere başlayacaklar. 32 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun önceliği Beşiktaş'ta kazandığı yıllık 3.3 milyon Euro'yu garanti altına almak. Yunan ekibi, Beşiktaş'tan Aboubakar'ın bonservisini bedava isteyip, oraya ödeyeceği rakamı imza parası olarak Kamerunlu oyuncuya teklif edecek.

TEPKİ YAĞDI

Aboubakar'ın tatil yaptığı Yeşil Burun Adaları'nda Kasımpaşa forması ile fotoğraf paylaşması taraftarların tepkilerine neden oldu. Kamerunlu golcünün o fotoğrafı Beşiktaş camiasında rahatsızlık yarattı. Yeni sezon öncesi çalışmalarını başka bir takımın forması ile yapmanın Beşiktaş'a karşı bir tavır olduğunu düşünen taraftarlar Aboubakar'a karşı isyan bayrağı çekti.