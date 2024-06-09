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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Berghuis imzayı atıyor! Bonservis bedelini duyurdular

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezon öncesi takımı Giovanni van Bronckhorst'a emanet eden Beşiktaş, ilk transferini bitiriyor. Ada basını, Hollandalı çalıştırıcının ilk olarak Ajax forması giyen ve daha önce de gündeme gelen Steven Berghuis'i istediğini yazdı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 06:50
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Berghuis imzayı atıyor! Bonservis bedelini duyurdular

Beşiktaş, teknik direktör olarak Giovanni van Bronckhorst ile anlaştıktan sonra transfere hız verdi. 49 yaşındaki çalıştırıcı, henüz İstanbul'a ayak basıp sözleşmeyi imzalamadan Avrupa basınında transferlerle ilgili iddialar gelmeye başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Berghuis imzayı atıyor! Bonservis bedelini duyurdular

İngiliz Football Transfers'in haberine göre Bronckhorst, eski öğrencisi ve vatandaşı olan Steven Berghuis'i takımda görmek istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Berghuis imzayı atıyor! Bonservis bedelini duyurdular

Siyah-Beyazlılar'ın geçen ara transferden beri ilgilendiği 32 yaşındaki futbolcunun, Hollandalı teknik adamın kendi ülkesinden yapacağı ilk transfer olmaya yakın olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Berghuis imzayı atıyor! Bonservis bedelini duyurdular

Haberde; bir süredir 32 yaşındaki kanat oyuncusuna ilgi duyduğu bilinen Beşiktaş'ın, bu transferi 2.5 milyon ve birtakım bonuslar karşılığında bitirebileceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Berghuis imzayı atıyor! Bonservis bedelini duyurdular

Kariyeri boyunca Hollanda'da Go Ahead, Twente, VVV-Venlo, AZ Alkmaar, Feyenoord ve Ajax formaları giyen Berghuis, ülkesinin dışında yalnızca İngiltere'de Watford'da oynadı. Geçen sezon Ajax ile tüm kulvarlarda 29 maça çıkan 32 yaşındaki sağ kanat; 8 gol ve 10 asistlik skor katkısı sağladı. Kulübü ile Haziran 2025'e dek sözleşmesi bulunan Berghuis'in piyasa değeri ise 6 milyon euro.

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