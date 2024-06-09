BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Berghuis imzayı atıyor! Bonservis bedelini duyurdular

Beşiktaş, teknik direktör olarak Giovanni van Bronckhorst ile anlaştıktan sonra transfere hız verdi. 49 yaşındaki çalıştırıcı, henüz İstanbul'a ayak basıp sözleşmeyi imzalamadan Avrupa basınında transferlerle ilgili iddialar gelmeye başladı.

İngiliz Football Transfers'in haberine göre Bronckhorst, eski öğrencisi ve vatandaşı olan Steven Berghuis'i takımda görmek istiyor.