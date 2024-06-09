BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Berghuis imzayı atıyor! Bonservis bedelini duyurdular
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezon öncesi takımı Giovanni van Bronckhorst'a emanet eden Beşiktaş, ilk transferini bitiriyor. Ada basını, Hollandalı çalıştırıcının ilk olarak Ajax forması giyen ve daha önce de gündeme gelen Steven Berghuis'i istediğini yazdı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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Haberde; bir süredir 32 yaşındaki kanat oyuncusuna ilgi duyduğu bilinen Beşiktaş'ın, bu transferi 2.5 milyon ve birtakım bonuslar karşılığında bitirebileceği ifade edildi.
Kariyeri boyunca Hollanda'da Go Ahead, Twente, VVV-Venlo, AZ Alkmaar, Feyenoord ve Ajax formaları giyen Berghuis, ülkesinin dışında yalnızca İngiltere'de Watford'da oynadı. Geçen sezon Ajax ile tüm kulvarlarda 29 maça çıkan 32 yaşındaki sağ kanat; 8 gol ve 10 asistlik skor katkısı sağladı. Kulübü ile Haziran 2025'e dek sözleşmesi bulunan Berghuis'in piyasa değeri ise 6 milyon euro.
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