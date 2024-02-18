TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Rashica piyangosu! Ada'dan talibi çıktı
Şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta gelecek sezon transfer çalışmaları sürüyor. Gelecek isimler merak edilirken takımdan sürpriz ayrılıklar yaşanabilir. Siyah beyazlıların bu sezon kadrosuna kattığı Milot Rashica'ya İngiltere'den talip çıktı. İşte İngilizlerin Kosovalı oyuncu için yaptığı teklif... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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İKİ TARAF DA AYRILIĞA SOĞUK
Oyuncuyu satmaya sıcak bakmayan yönetimin, "Yeni sezonda şampiyonluk hedefliyoruz. Rashica da bizi bu hedefe götürebilecek önemli bir oyuncumuz" ifadelerini kullanarak teklifi geri çevirdiği öğrenildi.
Reshica'nın da "Beşiktaş'ta çok mutluyum. Ayrılmayı düşünmüyorum. Bu sezon yarışta geride kaldık ama yeni sezonda şampiyonluk yaşamak istiyorum." dediği ifade edildi.
Norwich City'den kadroya katılan Rashica'nın Beşiktaş ile kontratı 2027'de bitecek.
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