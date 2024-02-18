TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Rashica piyangosu! Ada'dan talibi çıktı

İKİ TARAF DA AYRILIĞA SOĞUK Oyuncuyu satmaya sıcak bakmayan yönetimin, "Yeni sezonda şampiyonluk hedefliyoruz. Rashica da bizi bu hedefe götürebilecek önemli bir oyuncumuz" ifadelerini kullanarak teklifi geri çevirdiği öğrenildi.