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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Rashica piyangosu! Ada'dan talibi çıktı

Şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta gelecek sezon transfer çalışmaları sürüyor. Gelecek isimler merak edilirken takımdan sürpriz ayrılıklar yaşanabilir. Siyah beyazlıların bu sezon kadrosuna kattığı Milot Rashica'ya İngiltere'den talip çıktı. İşte İngilizlerin Kosovalı oyuncu için yaptığı teklif... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Rashica piyangosu! Ada'dan talibi çıktı

Beşiktaş'ta son haftalarda gösterdiği çıkışla dikkat çeken Kosovalı futbolcu Milot Rashica ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Rashica piyangosu! Ada'dan talibi çıktı

Takvim'in haberine göre, 27 yaşındaki oyuncuya İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United'ın ilgi gösterdiği ve geçtiğimiz günlerde Siyah-Beyazlılar'a resmi teklif yaptığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Rashica piyangosu! Ada'dan talibi çıktı

İngiliz ekibinin yeni sezonda kadrosuna katmak istediği tecrübeli futbolcu için Kartal'a 7 milyon Euro önerdiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Rashica piyangosu! Ada'dan talibi çıktı

İKİ TARAF DA AYRILIĞA SOĞUK

Oyuncuyu satmaya sıcak bakmayan yönetimin, "Yeni sezonda şampiyonluk hedefliyoruz. Rashica da bizi bu hedefe götürebilecek önemli bir oyuncumuz" ifadelerini kullanarak teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Rashica piyangosu! Ada'dan talibi çıktı

Reshica'nın da "Beşiktaş'ta çok mutluyum. Ayrılmayı düşünmüyorum. Bu sezon yarışta geride kaldık ama yeni sezonda şampiyonluk yaşamak istiyorum." dediği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Rashica piyangosu! Ada'dan talibi çıktı

Norwich City'den kadroya katılan Rashica'nın Beşiktaş ile kontratı 2027'de bitecek.

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