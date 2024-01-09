Bem-Vindo Santos

Uzun zamandır teknik direktör arayışı içinde olan Beşiktaş, takımı Portekizli teknik direktör Fernando Santos'a emanet etti. Siyah-beyazlılar, 69 yaşındaki teknik direktörle 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos için bugün imza töreni düzenleyecek. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Portekizli teknik adam saat 12.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Başkan Hasan Arat'ın da katılacağı törende sözleşme imzalayacak. Daha sonra Santos ve ekibine Beşiktaş Müzesi'ni gezdirecek olan Başkan Hasan Arat, siyahbeyazlı kulübün tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler verecek. İmza töreni İngilizce ve Portekizce simultane çevirilerle birlikte canlı olarak yayınlanacak. Fernando Santos, imza töreninin ardından siyahbeyazlı takımın Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı izlemek için özel uçakla Rize'ye gidecek.

Beşiktaş'ın yeni hocası Fernando Santos, kariyerinde 8 kez kupa ve 4 kez de kendi liginde yılın teknik direktörü ödülünü kazandı.

5 YARDIMCISI OLACAK

Kariyerinde birçok kupa bulunan 69 yaşındaki tecrübeli teknik direktörün yardımcılıklarını, Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando, Ricardo Miguel Candido de Sousa Santos ve Jorge Manuel Caetano do Rosario üstlenecek.

60'INCI TEKNİK ADAM

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Fernando Santos, siyah-beyazlı futbol takımında görev yapacak 60. çalıştırıcı olacak. Kulübün 1911 yılında başlayan 113 yıllık futbol tarihinde 33'ü yabancı ve 26'sı Türk olmak üzere toplam 59 teknik adam görev yaptı. Beşiktaş Futbol Takımı'nda 13 ülkeden 33 yabancı teknik direktör görev aldı. Yabancı teknik adamlar arasında ise Macar Imre Zinger, 10 yılla ilk sırayı alırken, İngiliz Gordon Milne ise 6,5 yılla ikinci oldu.

YABANCI HOCALARLA 10 ŞAMPİYONLUK!

Beşiktaş Süper Lig'de elde ettiği 14 şampiyonluğun 10'unu yabancı teknik direktörler yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlı takım, ligdeki şampiyonluklarının 4'ünü 3 farklı Yugoslav teknik adamla elde etti. İngiliz çalıştırıcı yönetiminde 3 kez kupayı müzesine götüren Beşiktaş, birer defa da Macar, Alman ve Rumen çalıştırıcılar yönetiminde şampiyonluk ipini göğüsledi.

BEŞİKTAŞ'A İKİNCİ PORTEKİZLİ HOCA

Tecrübeli çalıştırıcı Fernando Santos, Beşiktaş'ın 34. yabancı teknik direktörü olarak kayıtlara geçti. Santos, vatandaşı Carlos Carvalhal'ın ardından siyah-beyazlı ekipte görev yapacak ikinci Portekizli teknik adam olacak. Siyah-beyazlıları 7 Yugoslav, 5 Alman, 4'er İtalyan ve İngiliz, 3 Macar, 2'şer Rumen ve Fransız ile birer Avusturyalı, Bulgar, Galli, İspanyol, Portekizli ve Hırvat teknik direktör çalıştırdı.

CRISTIANO RONALDO: BAŞARILAR SANTI

Beşiktaş'ın takımın başına Fernando Santos'u getirmesi Avrupa futbol piyasasında da büyük yankı uyandırdı. Cristiano Ronaldo dün yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin en büyük kulübünde başarılarının devamını diliyorum Santi" ifadelerini kullandı. Ronaldo'nun bu paylaşımı, siyah-beyazlı taraftarlardan binlerce beğeni aldı.