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SÜPER LİG HABERLERİ | Beşiktaş'tan Welinton'ın sağlık durumu hakkında açıklama!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş'tan Welinton'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 18:44
SÜPER LİG HABERLERİ | Beşiktaş'tan Welinton'ın sağlık durumu hakkında açıklama!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında karşılaşacakları Medipol Başakşehir maçı öncesinde Brezilyalı stoper Welinton'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar açıklamasında, "Futbolcumuz Welinton Souza'da, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

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