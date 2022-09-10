SÜPER LİG HABERLERİ | Beşiktaş'tan Welinton'ın sağlık durumu hakkında açıklama!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında karşılaşacakları Medipol Başakşehir maçı öncesinde Brezilyalı stoper Welinton'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.
Siyah-beyazlılar açıklamasında, "Futbolcumuz Welinton Souza'da, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI
Welinton Souza'nın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/0FEpn1rRsC— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 10, 2022