SÜPER LİG HABERLERİ | Beşiktaş'tan Welinton'ın sağlık durumu hakkında açıklama!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında karşılaşacakları Medipol Başakşehir maçı öncesinde Brezilyalı stoper Welinton'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar açıklamasında, "Futbolcumuz Welinton Souza'da, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.



İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

