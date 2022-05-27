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Listeler verildi!

Beşiktaş’ta pazar günü yapılacak başkanlık seçimi öncesinde, mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ile aday Fuat Çimen yönetim listelerini verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 06:50
Listeler verildi!

Beşiktaş camiasında gözler hafta sonunda yapılacak olağan seçimli genel kuruluna çevrildi. Yeniden aday olan Başkan Ahmet Nur Çebi, yeni yönetim listesini teslim ederken "Yönetimimizin bir kısmıyla yollarımız ayrıldı. Gidenlere teşekkür ediyoruz, gelenlere hayırlı olsun diyoruz, diğer adaylara da şans diliyoruz" diye konuştu. Başkan Çebi'nin listesi şöyle: ASIL ÜYELER: Engin Baltacı, Emre Kocadağ, Mehtap Mutluşan Ferah, Celal Aral, Serhan Çetinsaya, Murat Kılıç, Umut Tahir Güneş, Ali Bayrak. YEDEK ÜYELER: Bilgihan Cenk Sürmen, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Seyit Ateş, Umut Şenol, Melih Arslan.

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Başkan Çebi'nin daha önceki yönetimde yer alan; Adnan Dalgakıran, Fatih Hakan Avşar, Mesut Urgancılar, Berkan Gocay, Erdal Torunoğulları, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Hakan Daltaban, Fırat Fidan ve Efe Bezci yeni listede yer almadı. Bu arada bir diğer aday Fuat Çimen de yönetim kurulu listesini açıkladı. Çimen'in listesi şu isimlerden oluştu: ASIL ÜYELER: Haldun Boz, E. Ersen Yılmaz, Ercüment Meriç Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Pişkin, Ahmet Çonğar, Hakan Atalay, Dr. Banu Noyan, Behzat Güven Cem. YEDEK ÜYELER: Aydın Kulaksız, Bengi Berker, Ömer Küçük, Alper Uzuner, Nejdet Demiryürek.

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