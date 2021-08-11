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Umut Nayir Beşiktaş'tan ayrıldığını resmen açıkladı

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların geçtiğimiz sezon Hajdut Split'e kiraladığı Umut Nayir, kulüpten ayrıldığını resmen açıkladı. Umut Nayir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda" Bugün itibarıyla kendi adıma yeni bir serüvene başlıyorum. Türkiye'nin en büyük camialarından birinin parçası olmak benim için hep özel bir duygu olarak kalacak. Bana Beşiktaş gibi büyük bir kulübün parçası olma fırsatı veren ,destekleyen ve üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim." dedi. İşte o yazı... | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 16:33 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 16:53
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