Beşiktaş yöneticisi Erol Kaynar'dan transfer müjdesi! "Bitti mi? Bitmedi"

Beşiktaş yöneticisi Erol Kaynar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada transferlerin bitmediğine işaret etti.



İşte o açıklama;



"Değerli Beşiktaşlılar, Onursal Başkanımız rahmetli Süleyman Seba, üç sezon üst üste yaşadığımız şampiyonluk öncesi transfer yapmadığı için eleştirilmiş, daha sonra "Metin, Ali, Feyyaz'ı takımda tutarak şampiyon takımı transfer ettim" açıklamasını yapmıştı.

Bu sezon da Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz sezonun temel taşlarını takımda tutmayı başarmıştır. Hem de rakiplerimizin her türlü provakasyonuna rağmen! Bununla da yetinilmemiş 10 numara transferler yapmıştır. Sayın Başkanımız ve kulübümüzü kutluyor ve yeni sezon öncesi başarılar diliyorum.

Bitti mi? Bitmedi. Takipte kalın sevgili Beşiktaşlılar."