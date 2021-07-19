Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a transfer göndermesi!

Beşiktaşlı yönetici Adnan Dalgakıran, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal ile ilgilenen Galatasaray'a sosyal medyadan göndermede bulundu.

Siyah beyazlı kulübün yöneticisi, yaptığı paylaşımda "Sadece Avrupa'da 64 ülke var. Bu ülkelerin ilk liginde yaklaşık 50 bin futbolcu oynuyor. Hal böyleyken borç içerisinde yüzen kulüplerin, rakibinin oyuncusuna kanca atması büyük acizlik. Bu savaş kimseye yaramaz. Kulüpler bu şekilde yönetilecekse, yöneticiye de ihtiyaç yok." ifadelerini kullandı.





BİR YÖNETİCİ DAHA AÇIKLAMADA BULUNDU!

Adnan Dalgakıran ile beraber Beşiktaşlı bir diğer yönetici Kerem Gürel de, sosyal medya hesabından, "Görüşme talebi reddedildikten sonra, maaş teklif etme isteği de oyuncu tarafından reddedilen bir oyuncunun kulübüne ciddi bir bonservis önermenin sebebi ile ilgili de açıklama yapın lütfen, tebessüm ederek takip etmeye devam edelim." dedi.