Son dakika haberi: Beşiktaş Valentin Rosier transferi için Sporting Lizbon ile anlaşmaya vardı!

Beşiktaş, Valentin Rosier transferinde son aşamaya geldi. Galatasaray'ın da istediği bilinen yıldız futbolcunun transferi bitmek üzere.

A Spor'un haberine göre siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezon kiralık kadrosuna kattığı yıldız ismin bonservisini alacak.

ÖDEME PLANI BELİRLENİYOR

Beşiktaş yönetimi, Valentin Rosier için Sporting Lizbon ile 4.5 milyon euro karşılığında el sıkıştı ve bu miktarın ödeme planı için görüşmeler sürüyor.

Rosier, Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon 37 müsabakada rol almış ve 3 gol, 7 asist üretmişti.