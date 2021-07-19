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Son dakika haberi: Beşiktaş Valentin Rosier transferi için Sporting Lizbon ile anlaşmaya vardı!

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, Valentin Rosier transferi için Sporting Lizbon ile 4.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. A Spor'un haberine göre Beşiktaş yönetimi, Rosier transferi için ödenecek bonservisin ödeme planını görüşüyor. | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 20:30 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 20:44
Son dakika haberi: Beşiktaş Valentin Rosier transferi için Sporting Lizbon ile anlaşmaya vardı!

Beşiktaş, Valentin Rosier transferinde son aşamaya geldi. Galatasaray'ın da istediği bilinen yıldız futbolcunun transferi bitmek üzere.

A Spor'un haberine göre siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezon kiralık kadrosuna kattığı yıldız ismin bonservisini alacak.

ÖDEME PLANI BELİRLENİYOR
Beşiktaş yönetimi, Valentin Rosier için Sporting Lizbon ile 4.5 milyon euro karşılığında el sıkıştı ve bu miktarın ödeme planı için görüşmeler sürüyor.

Rosier, Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon 37 müsabakada rol almış ve 3 gol, 7 asist üretmişti.

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