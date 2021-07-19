Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Diego Godin'i gündemine aldı! 1+1 yıllık teklif...

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, stoper transferi için tecrübeli bir isme yöneldi. Siyah-beyazlılar, İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari forması giyen tecrübeli futbolcu Diego Godin'i gündemine aldı.

Sabah'ta yer alan habere göre Kartal, Uruguaylı oyuncuya 1+1 yıllık kontrat teklifinde bulundu. Godin ise 2 yıllık sözleşme istedi. 35 yaşındaki savunmacının, Beşiktaş'ın opsiyonlu teklifini maç sayısına bağlı olarak düzenlemesine de sıcak baktığı belirtildi.