Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Diego Godin'i gündemine aldı! 1+1 yıllık teklif...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Diego Godin'i gündemine aldı! 1+1 yıllık teklif...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Yeni sezonda Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, alternatifi bol ve iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, defansa takviye için önemli bir ismi listesine ekledi. Diego Godin'e teklif götüren Beşiktaş bu yanıtı aldı. İşte detaylar... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 08:21
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Diego Godin'i gündemine aldı! 1+1 yıllık teklif...

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, stoper transferi için tecrübeli bir isme yöneldi. Siyah-beyazlılar, İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari forması giyen tecrübeli futbolcu Diego Godin'i gündemine aldı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Diego Godin'i gündemine aldı! 1+1 yıllık teklif...

Sabah'ta yer alan habere göre Kartal, Uruguaylı oyuncuya 1+1 yıllık kontrat teklifinde bulundu. Godin ise 2 yıllık sözleşme istedi. 35 yaşındaki savunmacının, Beşiktaş'ın opsiyonlu teklifini maç sayısına bağlı olarak düzenlemesine de sıcak baktığı belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Diego Godin'i gündemine aldı! 1+1 yıllık teklif...

İtalyan ekibinden yıllık 3 milyon euro kazanan oyuncuyu, maaşının belli bölümünü karşılayarak kadrosuna katmayı düşünen Beşiktaş, kulübüyle de görüşmelerine devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Diego Godin'i gündemine aldı! 1+1 yıllık teklif...

Geçen sezon başında Inter'den Cagliari'ye transfer olan ve mukavelesi 2023'te bitecek olan Godin, 28 lig maçında 1 gol attı.

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