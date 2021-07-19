Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıkladı! "Gedson Fernandes'e büyük bir kulüp teklif arttırdı" (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıkladı! "Gedson Fernandes'e büyük bir kulüp teklif arttırdı" (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Gedson Fernandes transferine dair flaş bir açıklama yapan Elmas, "Gedson transferi için büyük bir kulübümüzün ödemeyeceği bir bonservis teklifi yapıp, teklifi arttırdı, bu teklif elimizde var." sözlerini kullanarak bir göndermede bulundu. Peki Burak Elmas, bu açıklamasında Beşiktaş'ı mı kastetti? İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 17:49 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 18:12
Son dakika transfer haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıkladı! "Gedson Fernandes'e büyük bir kulüp teklif arttırdı" (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Gedson Fernandes transferine dair flaş bir açıklama yapan Elmas, "Gedson Fernandes için Benfica ile görüşmeler devam ediyor. Gedson transferi için büyük bir kulübümüzün ödemeyeceği bir bonservis teklifi yapıp, teklifi arttırdı, bu teklif elimizde var." sözlerini kullanarak bir göndermede bulundu.

Portekiz medyasından Record gazetesi Beşiktaş'ın, Gedson Fernandes'in bonservisinin yüzde 50'si için 7.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazmıştı.

BEŞİKTAŞ'I MI İMA ETTİ?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Gedson transferi için büyük bir kulübümüzün ödemeyeceği bir bonservis teklifi yapıp, teklifi arttırdı." sözleriyle Beşiktaş'ı mı kastetti?

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